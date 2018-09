Poverenik dodelio priznanja posebnim kategorijama organa vlasti

Danas je u Beogradu, povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, održan skup u organizaciji Poverenika, Misije OEBS u Srbiji, Koalicije za slobodu pristupa informacijama i Udruženja novinara Srbije. Skupu su prisustvovali organi vlasti, članovi diplomatskog kora, udruženja građana kao i veliki broj predstavnika medija. Na skupu su govorili Poverenik Rodoljub Šabić, nje.e. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, nj.e. Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji kao i Silvija Đurić predstavnica Saveta Evrope.

Na skupu je predstavljena publikacija “VII – Slobodan pristup informacijama – Stavovi i mišljenja Poverenika, pa je tim povodom Poverenik Rodoljub Šabić izjavio:

“Međunarodni dan prava javnosti da zna obeležavamo tradicionalno već trinaesti put za redom. U protekloj godini kulminirao je neadekvatan odnos između prava javnosti da zna i državnih organa. Od organa se očekivalo, i smatralo njihovom obavezom da ostvarivanju tog prava daju poseban doprinos. Međutim, Vlada, čija je zakonska obaveza da prinudom obezbedi izvršenje rešenja Poverenika, nije to učinila ni u jednom od četrdeset tri slučaja, kada je poverenik to zatražio. Skupština, protivno zakonu i poslovniku, treću godinu zaredom ne razmatra izveštaj Poverenika. Republičko javno tužilaštvo u kontinuitetu podnosi više tužbi za poništaj rešenja Poverenika, nego što su sva tužilaštva u republici podnela optužnih akata protiv svih prekršilaca oba zakona koje Poverenik štiti. I pored nezadovoljstva navedenim neželjenim okolnostima, ipak je današnji dan prilika da se konstatuje da neki ljudi i organizacije daju vredan doprinos afirmaciji prava javnosti da zna i da im se za to oda priznanje.”

Komisija za dodelu priznanja odlučila je da i ove godine ne dodeli glavno priznanje ni jednom organu iz kategorija republički i pokrajinski organi.

Komisija koju čine predsednici novinarskih udruženja UNS-a i NUNS-a, predstavnik akademske zajednice, predstavnik Koalicije NVO za slobodu pristupa informacijama i Poverenik, priznanja je dodelila nekim od posebnih kategorija organa vlasti, a uručio ih je Rodoljub Šabić.

Priznanja su dodeljena:

– Za najbolji Informator o radu – Ministarstvo kulture i informisanja

– U kategoriji najviših organa – Vrhovni kasacioni sud

– Za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji pravosudnih organa – Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

– Za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji republičke agencije, zavodi, druge organizacije – JP Emisiona tehnika i veze

– Za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji lokalnih organa javne vlasti – Grad Zrenjanin

– Posebno priznanje, nagrada i statueta za najveći doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i transparentnost u radu – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

