Poznat datum kada će Apple morati da pređe na USB-C standard

U oktobru ove godine, Evropski Parlament je usvojio odluku da svi mobilni telefoni, tableti i prateća oprema moraju do kraja 2024. godine da imaju standardizovani interfejs (USB-C). Sada je poznat i tačan datum do kada će to morati da bude finalizovano.

U zvaničnom žurnalu, objavljeno je da će države članice do 28. decembra 2023. godine morati da donesu pravila, u vezi ovog pitanja, a ona će postati aktivna 28. decembra 2024. godine, odnosno za nešto malo više od dve godine od ovog trenutka.

Pored telefona i tableta, odluka o standardizaciji konektora za punjenje odnosiće se na digitalne kamere, slušalice, ručne konzole, portabilne zvučnike, e-book čitače, miševe, tastature, GPS navigacije, ali i laptope. Doduše, ova poslednja kategorija je malo „povlašćena“, pošto će oni morati da pređu na USB-C konektore do 28. aprila 2026. godine.

Ova odluka će najviše uticati na Apple, jer većina drugih proizvođača već koristi USB-C standard. Kompanija je već objavila da aktivno radi na razvoju USB-C iPhone-a, bar za tržišta obuhvaćena ovom uredbom. Očekuje se da će prvi USB-C iPhone modeli biti predstavljeni tokom sledeće godine. Pored njih, Apple će morati da razvija i USB-C verzije svojih drugih uređaja, kao što su AirPods, AirPods Pro, Magic Keyboard, Magic Mouse i Magic Trackpat.

Pored Apple-a, svoje uređaje će morati da prilagođavaju i proizvođači Android telefona, čiji modeli se pune sa 15 W i većim brzinama. Oni će morati da podržavaju USB Power Delivery standard, kako bi se održala kompatibilnost sa svim standardnim punjačima.

Pomenućemo i da o sličnoj odluci razmišlja i Indija. U ovoj državi je već pokrenuta inicijativa za usvajanje USB-C standarda, mada je tu proces tek u ranoj fazi.

