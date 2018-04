Predstavljen Tesla S901 smart TV sa srpskim glasovnim komandama

Zvanično je predstavljen Tesla S901 smart TV sa glasovnim komandama na srpskom jeziku. Ovu seriju čine tri modela od 43 inča, 49, 55 inča.

Koji film želite da pogledate, koju emisiju da ispratite, koju internet stranicu da posetite, koju aplikaciju da učitate? Samo recite, i to doslovno – u mikrofon na daljinskom upravljaču! Za novi Tesla S901 powered by Android TV – vaše želje su njegova zaposvet. I to glasovna! Ovaj uređaj predstavlja integraciju računara, gejming konzole i televizora – i tako čini pravi multimedijalni uređaj za vaš dom.

Zvanično predstavljanje uređaja

Na promociji za medije novinarima su se obratili Veselin Jevrosimović, predsednik kompanije Comtrade, kao i Marko Bratić direktor operacija za brend Tesla u Comtrade distribuciji. Gospodin Jevrosimović otkrio je sve prednosti novog Tesla televizora, posebno ističući razumevanje srpskog jezika:

Svaka kompanija, brend, pa samim tim i proizvod moraju da prate trendove, da se prilagođavaju modernom vremenu i okruženju, kako bi opstali i ispunili potrebe savremenog čoveka. Upravljasnje glasom, definitivno je jedna od tih potreba koja će olakšati naš svakodnevni život, a koju donosi Tesla S901. Tesla S901 savršeno razume i naš jezik, i uz to pamti vaš lični ukus, pa ćete uskoro moći da očekujete preporuke za nove sadržaje koje možete naći na internetu – što će uticati na ekonomiju vašeg vremena koje više nećete morati da trošte na različite pretrage.

Tehničke specifikacije Tesla S901 smart TV

Svi modeli iz Tesla S901 serije televizora imaju identične specifikacije kada je reč o unutrašnjim komponentama, a to su: Cortex A53 procesor, 2,5 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Televizor je opremljen i USB priključcima (1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0) pa se na njega može povezati miš i tastatura. Svi modeli ove serije televizora opremljeni su ekranima 4K UHD rezolucije, sa Direct LED pozadinskim osvetljenjem.

To znači da više od 8 miliona piksela kreira izuzetno oštru sliku. Uz to je dinamički kontrast od 100.000:1, osvetljenost od 300 cd/m2 i uglove vidljivosti od 176/176 stepeni (horizontalno/vertikalno). Tesla S901 televizori opremljeni integrisanim Sound Barom, tj. stereo sistemom sa dva snažna zvučnika smeštena u posebno rezonatorsko telo. Dodatno je pohvalno to što audio sistem Tesla S901 televizora ima i podršku za Dolby DTS tehnologiju zvuka.

Pored navedenih prednosti, osnovne karateristike Tesla S901 powered by Android TV-a su Android TV operativni sistem, integrisana konzola i gratis game pad, Chromecast umesto uobičajenog Miracasta, Voice Control i Magic remote control. Detaljnu specifikaciju pronađite na našem Teslinom sajtu.

Podelite s prijateljima

Tweet