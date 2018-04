Hteo da pomogne korisnicima Windowsa – i završio u zatvoru

Dobro delo retko kad prođe nekažnjeno. To je zaključak koji se može izvući iz slučaja čoveka koji je pokušao da smanji nivo elektronskog otpada a na kraju je završio u zatvoru. Reč je o Ericu Lundgrenu, biznismenu koji se bavi reciklažom i budućem robijašu.

Sigurno niste znali da je mnogim ljudima u Americi lakše da kupe novi kompjuter nego da se bave reinstalacijom softvera, konkretno Windows operativnog sistema. I dok mi podrazumevamo da svako ume da se pozabavi “bolestima” svog kompjutera, nekima je lakše da ga jednostavno bace i kupe drugi sa već instaliranim operativnim sistemom. Ono što je prilično bizarno je da većina njih baca savršeno funkcionalne kompjutere kojima samo treba da se reinstalira sistem. Za to je potreban butabilni disk, a to je kamen spoticanja i put u zatvor za Erica.

On je primetio da ljudi često gube diskove koji dobiju uz Windows, a kada im zatreba za reinstalaciju ne umeju da kreiraju butabilni disk skidanjem fajla sa interneta. Lundgren je pokušao da reši problem tim ljudima tako što bi nudio butabilne diskove. On je kreirao 28.000 kopija i poslao ih trgovcu na Floridi, sa planom da ih proda prodavnicama polovne opreme za 25 centi po komadu. Na ovaj način bi prodavci uz polovni kompjuter davali i butabilni disk, ukoliko je kompjuter imao originalni Windows.

Da li je Lundgren zaista opaki kriminalac?

To se ipak nije desilo jer je država procenila da je reč o zloupotrebi patenta i nelegalnoj zaradi u vrednosti od 700.000 dolara! Naime, sud je vrednost svakog diska procenio na 25 dolara iako je prvobitno smatrao da je vredost 299 dolara po disku (koliko košta originalni softver). Kako se pokazalo da to nema veze sa realnošću došlo se do, takođe nerealne, sume od 25 dolara.

Microsoft je tvrdio u tužbi da ovaj potez pravi štetu kompaniji smanjivanjem prodaje originalnog softvera. Lundgren je bio zaprepašćen optužbom, odgovarajući da potez može da razume samo kao želju kompanija da nateraju korisnike da češće menjaju softver povećavajući time zaradu. Njegovo mešanje bi produžilo život uređaja koji se koriste, pa bi se ređe kupovali novi kompjuteri i propratni softver.

Lundgren je priznao “zločin” ali je naglasio da je vrednost diskova ravna nuli i da nije nikome naneo štetu. Naime, ni Microsoft, ni prodavci hardvera ne prodaju butabilne diskove. Oni ih daju besplatno uz kompjuter, dok je sam softver moguće besplatno skinuti sa interneta ukoliko se poseduje licenca za softver. Lundgrenovi diskovi nisu imali nikakav kod, što znači da se nisu mogli koristiti ukoliko korisnik ne poseduje originalni Windows.

Sud je na kraju procenio da je Lundgren izvršio prevaru u vrednosti od 700.000 dolara, osudivši ga na 15 meseci zatvora i novčanu kaznu od 50.000 dolara! Lungren je odlučio da ne ide na višu instancu suda jer bi to bio rizičan i skup potez. Zbog toga je već počeo polako da se sprema za zatvor gde će robijati kao da je kriminalac. Naši lokalni pirati koji prodaju filmove i igre po ulici verovatno čitaju ovo sa olakšanjem jer znaju da bi oni po logici presude dobili bar 10 godina robije.

Izvor: The Washington Post

Podelite s prijateljima

Tweet