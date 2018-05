Predstavljena nova Galaxy A serija

Samsung je predstavio novu generaciju A serije pametnih telefona, Galaxy A6 i A6+. Karakteristično za njih su Android Oreo 8.0 i moćan hardver koji pokreće ova dva elegantna modela srednje klase, koji dolaze u tri boje – crnoj, zlatnoj i boji lavande. Što se tiče procesora A6 poseduje Exynos 7870 Octa, dok A6+ ima Qualcomm SDM450 Snapdragon 450.

Galaxy A6 i A6+ imaju takozvani „infinity“ SAMOLED ekran, bez okvira sa popularnim odnosom 18.5:9. Vreme malih telefona je prošlo čak je i A serija otišla u fablete, pa tako imamo A6 sa ekranom od 5,6 inča i rezolucije 700×1480 piksela, dok A6+ ima nešto veći 6-inčni ekran rezolucije 1080×2220 piksela. Što se kamera tiče, A6 ima jednu zadnju kameru i jednu prednju obe od 16MP i dva LED blic-a, napred i pozadi. A6+ sa zadnje strane ima dve kamere jednu od 16MP i jednu od 5MP i LED blic, dok prednja ima 24MP i LED blic. Oba modela dolaze u verzijama sa jednom ili dve nano SIM kartice.

Zvučnike na oba uređaja podržava Dolby Atmos tehnologija, a zahvaljujući opciji prepoznavanja lica i skeniranja otisaka prstiju, telefoni se brže i jednostavnije otključavaju. Uz Always on Display korisnici mogu dobiti informacije na prvi pogled bez otključavanja telefona čime se štedi vreme i baterija. Oba uređaja imaju integrisanu bateriju od 3000mAh kod A6 modela i 3500mAh kod A6+ modela. Takođe, Galaxy A6 i A6+ podržavaju Samsung Pay, i na taj način korisnici će uvek imati novčanik uz sebe. Podržavajući Near Field Communication (NFC), Galaxy A6 i A6+ mogu se koristiti bilo gde, gde možete prisloniti kreditnu ili debitnu karticu.

Telefoni su dostupni od početka maja i to na odabranim evropskim, azijskim i latinoameričkim tržištima, pre nego što će se pojaviti na tržištima širom Južne Koreje, Afrike i Kine.

