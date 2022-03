Prekid u radu Google Maps-a – problemi za vozače širom sveta

U petak, u popodnevnim časovima došlo je do prekida rada Google Maps-a, popularne aplikacije za navigaciju, a problem je identifikovan na globalnom nivou. Prema Down Detector-u, do njega je došlo u 15:44 GMT, a ispoljavao se na različite načine – od informacije „Maps can’t reach the internet.“, pa do prikaza prazne mape na ekranu. Prema izveštajima, izgleda je sve to vreme Route planner radio normalno, samo nije bilo moguće da se učitaju mape. Korisnici su primali tekstualne informacije, ali nisu mogli da vide putanje na mapi.

Za samo 15 minuta, Down Detector je primio više od 11.000 prijava, od čega se 58 procenata prijava odnosilo na probleme sa pristupom sajtu, 39 procenata je prijavilo probleme u radu Google Maps aplikacije, dok je u 3 procenta slučajeva problem bio sa podacima.

Prema informacijama koje je objavio Google, problem je bio u nekoliko API-ja koji su u vezi sa mapama. Funkcionisanje sistema je vraćeno u normalu u jutarnjim časovima.

