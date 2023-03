Preminuo Gordon Moore, jedan od su-osnivača Intela

Gordon Moore, suosnivač i bivši izvršni direktor Intela, preminuo je u 94. godini. Bio je poslednji preživeli član Intel Trinity-ja, koji je takođe uključivao njegovog kolegu osnivača Robert Noyce-a i njihovog prvog zaposlenog Andy Grove-a. Moore i Noyce su osnovali NM Electronics, koja je na kraju postala Intel.

Gordon Moore ostavio veliki trag u kompaniji Intel

Nekoliko godina pre toga, 1965. Moore je napisao rad koji je predviđao minijaturizaciju računara. Tačnije, on je predvideo da će se broj tranzistora na integrisanom kolu svake godine udvostručiti, što će dovesti do stvaranja i proizvodnje manjih i moćnijih čipova koji bi, zauzvrat, omogućili napredak u tehnologiji. Do 1975. prilagodio je svoju procenu udvostručavanja tranzistora na svake dve godine. Godine 1979. Moore je imenovan za predsednika odbora i izvršnog direktora u Intelu pre nego što je odustao od ove druge uloge 1987.

Moore je očigledno služio kao posrednik između Noyce-a i Grove-a, a on i Grove su bili ti koji su odlučili da se Intel fokusira na mikroprocesore. Pre nego što je Moore u potpunosti napustio svoje dužnosti u Intelu 2006. godine, on i njegova supruga su osnovali Fondaciju Gordon i Betty Moore sa 5 milijardi dolara sredstava. Fondacija je podržala napore za očuvanje životne sredine, uglavnom u oblasti zaliva San Francisko, i donirala je odeljenjima za nauku i tehnologiju različitih obrazovnih institucija.

Izvor: Engadget

