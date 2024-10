Prestaje podrška za Samsung Galaxy Z Fold2 telefon

Samsung više neće obezbeđivati update softvera i bezbednosne zakrpe za Galaxy Z Fold2.

Ovaj preklopni telefon druge generacije predstavljen je u septembru 2020. godine. Zasnovan je na Qualcomm Snapdragon 865+ procesoru, 12 GB RAM-a, 256 GB prostora za podatke i baterijom od 4.500 mAh. Telefon poseduje preklopni ekran dijagonale 7.6 inča, a prvi je preklopni telefon iz Z Fold serije sa spoljnim ekranom većim od 6 inča (prvi Z Fold je imao spoljni ekran od 4.6 inča).

Kako je Z Fold imao velikih problema sa čvrstinom i mehanizmom preklopa, Z Fold2 je predstavljao novu šansu za Samsung, koju je kompanija uspela da iskoristi. Zahvaljujući njegovom uspehu, danas imamo aktuelni Z Fold6.

Sada Samsung nije više zainteresovan da update-uje Z Fold2. Ovaj telefon je prošle godine dobio poslednji veliki Android OS update, a krajem 2023. dobio je i poslednju One UI nadogradnju.

U februaru 2022. godine, Samsung je počeo da nudi update do četiri generacije Andorid OS-a i One UI-a na pojedinim Galaxy uređajima, kao i do pet godina bezbednosnih zakrpa. A u januaru ove godine najavio je sedam godina OS i bezbednosnih unapređenja. Na žalost, Z Fold2 ne spada u ovu kategoriju, tako da je njegovo vreme odbrojano.

Izvor: ArsTechnica

