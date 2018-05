Prilika za srpske IT talente

Nortal, međunarodna kompanija za strateške promene i tehnologiju, izabraće dva kandidata iz Srbije koji žele da pomeraju granice u IT industriji, koji će provesti sedam dana u Talinu, u Estoniji, nakon čega će započeti četvoromesečnu obuku u kancelariji, u Beogradu, kao deo Summer University programa. Izabrani IT talenti potpisaće ugovor o radu s kompanijom Nortal već prvog dana programa, nakon čega će odmah krenuti s radom na aktuelnim projektima i sarađivaćt s pravim klijentima. Ovo je prvi put da kandidati iz Srbije učestvuju u programu koji kompanija Nortal organizuje već 13 godina u nizu, a čiji je cilj jačanje prisustva u Srbiji, pružanje podrške zajednici i razvijanje lokalnih IT talenata. Skoro 2.200 prijava iz celog sveta i preko 276 prijava iz Srbije već je pristiglo na adresu kompanije.

Od 11. do 15. juna, u okviru nedeljne obuke, kandidati će se upoznati s osnovnim principima rada, dok će od 18. juna, pa sve do kraja oktobra, pohađati četvoromesečnu obuku u kancelariji, u Beogradu. Svaki kandidat će imati mentora, koji će ga sprovoditi kroz radne procese. Summer University program osnovni je deo Nortalove strategije za razvoj novih generacija talenata, kao i samog razvoja kompanije, budući da se kompletno regrutovanje kandidata na juniorskom nivou odvija preko njega. Ove godine, 50 mladih profesionalaca iz Srbije, Estonije, Finske i Litvanije dobiće priliku da učestvuje u Nortalovom Summer University programu, zahvaljujući kome je, prošle godine, zaposleno 43 kandidata.

Prema rečima Vesne Korice, stručnog saradnika za selekciju i regrutovanje u kompaniji Nortal, najvažnije je pronaći ljude s pravim stavom, budući da talentovani pojedinci svakako mogu da steknu tehničke veštine, koje radno okruženje zahteva od njih, tokom četvoromesečne intenzivne obuke. “Procena kandidata ne zasniva se isključivo na nivou razvijenosti njihovih tehničkih veština, već, pre svega, na želji za pomeranjem granica i zainteresovanosti za rad na projektima širokog uticaja u celom svetu, koji ne samo da rešavaju tehnološke probleme, već proizvode značajan društveni uticaj za dobrobit ljudi”, izjavila je Korica i dodala da je “cilj Summer University programa da obezbedi svim ljudima, koji su zainteresovani za građenje karijere u IT industriji, idealnu platformu za razvoj i najbolje prilike za profesionalno usavršavanje u okviru naše kompanije, kako bi mogli da iskoriste svoje potencijale i ostvare svoje ambicije”.

