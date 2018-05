Šest koraka kako da kasnite na posao, a da ne naljutite šefa

Dođite na zabavu sat vremena nakon dogovorenog vremena i svi će da vas primete. Uradite istu stvar na poslu i možda ćete biti u nevolji. To je verovatno zbog toga što su ispitanici u nedavnoj anketi CareerBuilder-a imali razne lude izgovore zbog svog kašnjenja. Odgovori koji su se istakli po svojoj neobičnosti i čudnovatosti uključuju: „Stavio sam vazelin u oči“, „Nisam mogao da prođem od losa (životinja)“ i „Majka me je zaključala u orman“. Dvadeset pet odsto radnika kasni najmanje jednom mesečno, prema istraživanju koje je sprovela kompanija za istraživanje tržišta The Harris Poll. Iako su se u istraživanju pronašli uobičajeni izgovori kao što su saobraćaj, „uspavao sam se“ i nevreme, takođe su se pojavili i „previše je hladno za posao“, „lažne trepavice su mi se zalepile“ i „bio sam ovde, ali sam zaspao na parkingu“. Ipak, dva od pet poslodavaca dozvoljava kašnjenje svojim zaposlenima.

Business Insider je razgovarao sa Rosemary Haefner, glavnim službenikom za ljudske resurse u CareerBuilder-u, o tome kako ne kasniti na posao. Ona napominje da je svaka kompanija drugačija, te ponekad, ako kasnite, to i nije tako strašno. „Sve u svemu, bez obzira da li treba ili ne, na kraju se sve svodi na kulturu preduzeća“, rekla je Haefner Business Insider-u. „Ako svi marljivo rade kada dolazite kasnije svako jutro, onda se verovatno ističete. Ako je povremeno kašnjenje u redu prema kulturi i politici vaše kompanije, verovatno nećete biti prekorevani.“ Međutim, ako ste zabrinuti, evo šest koraka koje možete preduzeti kako biste ublažili svoje kašnjenje:

Nazovite, ako možete

„Ako znate da ćete zakasniti, najbolje je da pozovete odgovarajuće saradnike kako biste im javili“, kaže Haefner. „Zatim, zamolite da vas neko pokrije, ako je potrebno i moguće.“

Razmotrite uticaj vašeg kašnjenja

Da li ste propustili nešto veliko? Ako niste, verovatno je najbolje da izbegnete stvaranje velike drame oko kašnjenja. „Ako izuzetno mnogo kasnite, možda ćete morati da pređete na pismo izvinjenja ili e-mail“, kaže Haefner. „Još jedan razlog zbog kog ćete možda želeti da izaberete ovu opciju jeste ta da proverite da li je vaše kašnjenje izazvalo veliki problem za kompaniju, kao što je gubitak klijenta.“

Izvinite se

Nikad i ništa ne boli da se jednostavno izvinite. „Kašnjenje je deo života, a uvek je ljubazno da se izvinimo kada se to dogodi“, rekla je Haefner za Business Insider. „Svi smo mi ljudi i pravimo greške, tako da priznajte svoje i nastavite dalje.“ Ako ste zabrinuti da ste stvarno zabrljali, izvinite se lično, umesto preko e-pošte.

Obezbedite objašnjenje

Ako imate legitimno objašnjenje, slobodno ga koristite! Samo pokušajte da zvučite kao da dajete objašnjenje, a ne izgovore.

Stavite do znanja da vam kašnjenje neće postati navika

Haefner smatra da je možda dobra ideja da kažete nešto u smislu: „Znam da ova kompanija ceni tačnost, a ja ću nastojati da dolazim na vreme u budućnosti“.

Budite iskreni

Možda je primamljivo da smišljate izgovore, ali „Kao pravilo, ne zaboravite da budete iskreni,“ izjavila je Haefner za Business Insider. „Integritet je ono što svaka kompanija želi. Kada lažete, razbijate poverenje i to će još više naljutiti poslodavca.“ Ako se osećate da je vaš razlog previše glup (kao što je: los me saterao u ćošak) ili neprikladan za posao, onda se uzdržite od izgovora.

Izvor: Business Insider

Podelite s prijateljima

Tweet