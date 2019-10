PrinCube – najmanji prenosivi color štampač na svetu

Kada pomislimo na štampače, velike su šanse da mislimo na one velike i glomazne uređaje koji se nalaze u kancelarijama i ćoškovima naših domova. Iako su možda savršeni za prostore gde se nalaze, to takođe znači da štampanje u pokretu zapravo ne dolazi u obzir. To je problem koji PrinCube pokušava da reši.

Lansiran na Indiegogo, kompanija PrinCube tvrdi da je ovo najmanji prenosivi štampač u boji na svetu. Kao što vidite na snimku, ovo je štampač koji staje na dlan, što takođe znači da ne bi trebalo da imate problema da ga nosite sa sobom. Povezuje se na pametni telefon preko WiFi mreže što znači da možete bežično da mu šaljete informacije koje će on štampati.

Najbolji deo je u tome što za razliku od običnih štampača, PrinCube tvrdi da će ga proslaviti to što radi na bilo kojoj površini. To znači da ako želite da štampate na običnim komadima papira, može, ali imate i mogućnost štampanja na kovertama, kartonskim kutijama, koži, drvetu, pa čak i metalu. Ukoliko je tvrdnja tačna, to bi bilo izuzetno korisno.

Prema stvaraocima ovog mini štampača, uređaj će moći da štampa do 415 stranica i imaće šest sati trajanja baterije i godinu dana u standby stanju. Svi zainteresovani mogu pogledati detaljnije štampač na njegovoj Indiegogo stranici.

Izvor: Ubergizmo