Produžena garancija za XPG Bronze-Certified PYLON napajanje

XPG, provajder proizvoda visokih performansi za igrače, profesionalce iz oblasti e-sporta i tehnološke entuzijaste, sa zadovoljstvom objavljuje da je garancija za XPG PYLON 80 Plus Bronze sertifikovano napajanje, sa dosadašnje tri, produžena na pet godina. Ovo unapređenje je rezulrat aktivnog zalaganja kompanije XPG za osiguravanje najvišeg kvaliteta i pouzdanosti svih svojih proizvoda.

XPG PYLON napajanje

XPG PYLON 80 Plus Bronze je sertifikovan uređaj za napajanje koji može da dostigne nivoe efikasnosti do čak 89%, obezbeđujući performanse koje su skoro u konkurenciji sa Gold sertifikovanim izvorima napajanja. Dizajniran je za 24/7 kontinuirani rad sistema napajanja i dostupan je u četiri opcije snage – 450W, 550W, 650W and 750W – kako bi zadovoljio specifične potrebe različitih korisnika i scenarija performansi. Svi modeli sadrže DC-to-DC kolo 100% +12V.

XPG PYLON usklađen je sa zahtevom Intel ATX vodiča za dizajn napajanja po pitanju funkcije režima spavanja i ima sistem za isporuku energije koji ostaje dosledan i efikasan, što ga čini idealnim za podršku grafičkih kartica srednjeg i visokog kvaliteta i CPU-a. Njegov ventilator sa 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) radi skoro nečujno. Kombinovan sa japanskim glavnim kondenzatorima od 150°C, XPG PYLON je tih, veoma efikasan i napravljen da traje.

Za više informacija o proizvodu posetite web sajt: www.xpg.com

