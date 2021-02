Project Cars GO konačno za Android i iOS

Skoro tri godine nakon što je prvi put najavljen, Project Cars GO ima datum izlaska. Motosport serija Mad Mad Studios kreće na Android i iOS platformama 23. marta, a igra je dostupna za prethodno učitavanje od pre dva dana. Ako na kraju preuzmete Project Cars GO, dobićete 100 jedinica valute u igri besplatno.

Fanovi igre konačno dočekuju mobilnu verziju

Project Cars GO prvi put je najavljen 2018. godine. Posle toliko vremena, teško je reći da li će fanovi serije biti oduševljeni igranjem naslova. Na računaru i konzolama, Project Cars je serija posvećena realizmu.

Za razliku od Project Cars GO, autori obećavaju ležernije iskustvo u kojem ćete moći da koristite kontrolu „One Touch“ za pobedu u trkama. Još uvek možete očekivati realističnu grafiku, stvarne trkačke staze i opcije prilagođavanja. Međutim, ako ste do sada uživali u ovoj igri na drugim platformama i u osećaju prave simulacije, Project Cars GO će vam možda pružiti i dodatno iskustvo, i želju da ponovo odigrate koju partiju.

