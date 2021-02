Helikopter sa Marsa: Prvo javljanje sa Crvene planete

Još je u maju 2018. godine moglo da se čuje da NASA šalje helikopter na Mars, a kako bi se planeta istražila iz vazduha. Letelica je konačno stigla na odredište, a u trenutku kada je Curiosity rover izveo istorijsko spuštanje na ovu planetu.

Mediji su još pre tri godine pisali o tome da će novi rover biti opremljen malim helikopterom. NASA je već tada objavila i radno ime – Mars helikopter, a kasnije je postao Ingenuity. Atmosfera na Marsu je 100 puta tanja nego na Zemlji, što predstavlja najveći rizik za misiju, pa se još u to vreme spekulisalo o tome hoće li helikopter uopšte poleteti.

NASA je od 2014. godine radila na dizajnu Mars helikoptera, a u početku se sumnjalo da će uopšte stići do planiranog odredišta. Tri godine kasnije prvi zemaljski helikopter je stigao na Crvenu planetu, te je 18. februara zajedno sa Perseverance roverom preživeo sletanje – takozvanih „sedam minuta užasa“. Ubrzo nakon toga počeo je da reaguje na komande sa Zemlje, a u Jet Propulsion Laboratory agencije NASA stigli su podaci na osnovu kojih je zaključeno da helikopter funkcioniše kao što je planirano. Punjenje baterija počelo je 20. februara, a za sada se planira da se napune do 35%, te da se akcija periodično ponavlja u narednih nekoliko meseci, a kako bi helikopter ostao topao na ledenoj površini Marsa (temperature se spuštaju i do -90 stepeni Celzijusove skale).

Nakon što se utvrdi da su baterije potpuno ispravne očekuje se i prvi let, što bi mogao da bude pionirski korak ka letelicama koje će biti zadužene za neka buduća istraživanja ove, te drugih planeta.

