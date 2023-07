Proton objavljuje native aplikaciju za Windows

Proton, koji je najpoznatiji po svojoj end-to-end šifrovanoj usluzi e-maila, lansirao je svoje rešenje za skladištenje zasnovano na cloud-u na Windows-u. Do sada je usluga Proton’s Drive bila dostupna preko web-a i na mobilnom uređaju preko svojih iOS i Android aplikacija.

Svi Proton paketi imaju popust ako platite 2 godine unapred

Ključna razlika između Proton Drive-a i drugih opcija za skladištenje u cloud-u je u tome što će podrazumevano nuditi besplatno, šifrovano skladištenje datoteka. Usluga će takođe ponuditi sve osnovne stvari kao što su sinhronizacija sa više uređaja, preuzimanja van mreže i istorija verzija. Proton kaže da preko 65% ukupnih korisnika pristupa usluzi sa Windows uređaja, što verovatno objašnjava zašto je Windows aplikacija došla pre Mac-a.

Za 12,99 USD mesečno ili 119,88 USD godišnje, korisnici dobijaju pristup neograničenom e-mailu, 500GB ukupne memorije i pristup VPN-u kompanije, menadžeru lozinki i uslugama kalendara. Kompanija takođe ima opciju porodičnog deljenja za do šest korisnika koja vam daje 3TB skladišnog prostora za 29,99 USD mesečno ili 287,88 USD godišnje. Za one kojima nije potreban dodatni prostor za skladištenje Proton nudi opciju od 4,99 USD mesečno ili 47,88 USD godišnje za 200GB skladišnog prostora, dok besplatni nivo koji vam donosi do 1GB. Svi plaćeni paketi imaju dodatnu uštedu ako odlučite da platite dve godine unapred.

