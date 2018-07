Prva Alexa zasnovana društvena igra

Digitalni asistenti su do sada uglavnom služili za olakšavanje i ubrzavanje nekih sitnijih zadataka za korisnika, ali zahvaljujući kompaniji Sensible Object dobili smo jednu potpuno novu funkcionalnost koja bi mogla da postane i novi trend. Radi se o tome da je ova kompanija osmislila društvenu igru u kojoj se Amazon Alexa asistent uključuje kao aktivni igrač. Igra se zove „When in Rome“ i to je društvena igra koja igrače vodi na „trku“ po svetu.

Zadatak Alexa asistenta je da igrače podeljene u dva tima uvede u priču, da im objasni pravila igre, ali i da tokom igre bude moderator. To radi tako što postavlja pitanja igračima koji moraju tačno da odgovore na postavljena pitanja. Pravila igre su jednostavna i Alexa obavlja većinu posla, tako da je na igračima samo da se dobro zabave i da pomeraju figure po tabli.

Kompanija Sensible Object se specijalizovala za proizvodnju inovativnih društvenih igara. „When in Rome“ je njihov drugi proizvod, dok je prva igra, „Beast of Balance“ predstavljala neobičan i interesantan hibrid AR-a i klasične društvene igre. Naravno, pošto se obe igre zasnivaju na tehničkim funkcionalnostima, za njihovo funkcionisanje neophodna je Internet konekcija.

Izvor: TechCrunch

