Prvo putovanje Olimpijskog plamena – Beograd na ruti koja je ispisala istoriju

Od antičke Grčke i perioda pre nove ere, preko 19. veka kada ih je na sportsku mapu vratio francuski baron Pjer de Kuberten, sve do danas – Olimpijske igre su najznačajnije sportsko nadmetanje na svetu. Od 1896., ovakve kakve ih sada poznajemo, na svake četiri godine održavaju se letnje, a od 1924. i zimske Olimpijske igre. Vremenom, broj zemalja učesnica je širen, spisak sportova prilagođavan.

Još jedna stvar koja je danas neizostavni deo Igara, nije to bila od pokretanja modernog Olimpizma. Štafetno nošenje Olimpijskog plamena kroz gradove na putu od Grčke do zemlje domaćina, postalo je tradicija tek od 1936. godine. Tada je domaćin Olimpijade bio Berlin, a na putu od Olimpije do Nemačke, na prvoj u istoriji ruti Olimpijske baklje našao se i Beograd. Prestonica tadašnje Kraljevine Jugoslavije dočekala je plamen 27. jula, u centru grada, na Terazijama.

Glavni gradski trg bio je svečano ukrašen, članovi sportskih udruženja su stajali na velikoj bini, okupilo se mnoštvo građana koji su hteli da vide prvi Olimpijski plamen. Nakon svečanosti, pronosioci baklje su nastavili svoj put ka Berlinu, od Terazija, preko novog Mosta viteškog kralja Aleksandra (preteče današnjeg Brankovog mosta), ka Novom Sadu i Budimpešti. Te 1936. godine u štafeti je učestvovalo preko 3.000 atletičara, koji su prešli put od 3.187 kilometara. Ustanovljen je i običaj da baklju dobija svaki njen nosilac i grad kroz koji je prošla, a za ovu priliku je napravljeno ukupno 3.840.

Zanimljiv istorijski trenutak vezan je za prvo štafetno nošenje Olimpijske baklje. Takmičenje je održavano u Berlinu, na vlasti je bio Adolf Hitler, koji je želeo da Olimpijske igre u njegovoj prestonici budu zauvek zapamćene. I ostale su, manje po putu Olimpijskog plamena, više po neverovatnom sportskom uspehu Afroamerikanca Džesija Ovensa koji je do danas ostao jedan od najvećih simbola borbe protiv rasizma. Zanimljiva priča te Olimpijske baklje ne završava se samo na tome što je prva u istoriji. Baš ta baklja koja je gorela u Berlinu pre 84 godine, 2010. godine prodata nepoznatom kupcu na aukciji za 28.000 dolara.

Olimpijski plamen je još tri puta u svojoj istoriji bio u Beogradu, 1972. na putu ka Minhenu, 1984. na putu ka Zimskim igrama u Sarajevu i povodom Evropskog olimpijskog festivala mladih koji je u julu 2007. godine održan u glavnom gradu Srbije.

Sledeće Olimpijske igre se, zbog pandemije kovida, održavaju u Tokiju godinu kasnije, 2021. Baklja neće proći kroz Beograd, ali se članovi našeg olimpijskog tima vredno pripremaju za takmičenja i ne posustaju.

