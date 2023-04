Quectel razvojni centar u Srbiji

Quectel, jedan od globalnih lidera u razvoju 5G mreže i vodeći proizvođač LTE/LTE-A, GSM/GPRS i GNSS modula, ima razvojni centar u Beogradu koji zapošljava preko 100 ljudi. O rastu ovog centra i planovima za budućnost razgovarali smo sa Tamarom Čanković, Human Resources menadžerom kompanije.

Kako je Quectel došao u Srbiju? Kako je zasnovana kompanija, koliko ljudi zapošljava i o kakvim kadrovima se radi?

Kompanija Quectel Wireless Solutions je osnovana 2010 godine u Šangaju i u početku poslovanja se fokusirala na Kinesko tržište. Ono što je doprinelo prepoznatom kvalitetu Quectel kompanije i njenom rastu na šire tržište je konstantni tehnološki razvoj i napredak Quectel istraživačkog centra. Centar je osnovan da bi se razvijao i bio jedan od pionira u najnovijim tehnikama i tehnologijama u proizvodnji IoT rešenja, modula, antena i connectivity, i od skoro ODM koncepta. Istraživački centar Quectel-a nije samo cenjen od strane međunarodne zajednice, već je i razvojni centar, koji je izuzetno privlačan za mlade naučnike.

Odluka o otvaranju centra za istraživanje i razvoj u Srbiji je nastala iz potrebe da se ojača konekcija i ostvari brza i kvalitetnija podrška evropskom tržištu. Zato je u septembru 2019. godine kompanija Quectel osnovala Research & Development Center u Beogradu. Quectel zapošljava preko 100 ljudi različitih profesionalnih orjentacija, pretežno tehnički IT orijentisanih na polju telekomunikacija, elektrotehnike i programiranja. Otvorena je i kompanija Quectel Connectivity Solutions usmerena da nadopunjuje Quectel portfolio proizvoda i usluga omogućavajući korisnicima da aktiviraju i upravljaju povezanost svojih modula. Veliki benefit naših zaposlenih je da, zbog širokog asortimana proizvoda i usluga koje Quectel ima, može da nađe i razvija svoj karijerni put.

Kakav rast Quectel očekuje u Srbiji i kako će taj rad biti propraćen zapošljavanjem? Kojim putem do novih kadrova?

Quectel je počeo svoj rad u Srbiji 2020. godine sa samo osam zaposlenih. Vrednim radom i zalaganjem svih zaposlenih, kompanija je zadovoljila standarde i kvalitet poslovanja, i raste iz godine u godinu. Planiramo da se što više razvijamo. Sledeći cilj je da kompanija ima 220 zaposlenih.

Naše vrednosti oblikuju naš svakodnevni rad i omogućavaju stalne inovacije i poboljšanja, a odnose se na naše poslovanje, na naše klijente kao središte svake donete odluke, ali i na timski rad i podsticanje zaposlenih da podele sa kolegama svoje ideje u poslu.

Trudimo se da, pored ulaganja u proizvodnju i inovacije kao osnovni imperativ, obraćamo pažnju na stručnost zaposlenih, te uvek nastojimo da u našem timu okupimo najbolje stručnjake, ali i da kontinuirano ulažemo u njihov razvoj i edukaciju. S tim u vezi, kako unutar kompanije tako i eksterno, naši zaposleni imaju prilike da pohađaju različite oblike treninga, kako usko stručnih, tako i onih koje se odnose na razvoj menadžerskih veština.

U kompaniji Quectel trudimo se da našim zaposlenim ponudimo uzbudljivo karijerno putovanje o kome će se pričati, a svesni smo toga da su upravo oni naši najveći ambasadori.

Da li sarađujete sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji, kakve prilike pružate za stručnu praksu i druge vrste praktične obuke budućih inženjera?

Možemo da se pohvalimo da smo ostvarili uspešnu saradnju sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Trudimo se da privučemo mlade talente putem prezentacije same kompanije, ponudom stručnih praksi, saradnjom i sponzorstvom studentskih grupa u polju robotike, učešću na internacionalnim takmičenjima kao što je International Future Energy Challenge (IFEC) na kojima učestvuju naši studenti. Saradnjom sa timom naših inženjera, studenti i mladi inženjeri mogu da steknu nova znanja i time se bolje upoznaju sa kompanijom Quectel.

Nastojimo da stvorimo međusobnu saradnju i time prikažemo šta Quectel može da ponudi kroz rad na najsavremenijim uređajima na polju IoT tehnologije, simulatora, baznih stanica, anehoične komore i iskustvom inženjera koji rade u kompaniji.

Jedna od vizija poslovanja Quectel-a je „Pobeđujemo zajedno, a ne kao pojedinci“. Svesni smo da možemo izgraditi uspešnu kompaniju samo uz stalnu posvećenost svih zaposlenih u Quectel-u. Nastojimo da negujemo borbeni duh svakog zaposlenog, kako bi postigli više nego što misle da je moguće

Mladi inženjeri kroz korišćenje ovih uređaja mogu da steknu znanja koja su im potrebna da razvijaju svoja interesovanja i samim tim svoju karijeru. U toku trajanja praksi studenti mogu steći stručna znanja o samoj IoT i celularnoj tehnologiji, koje služi mladim kadrovima da se usavrše kroz mentorstvo starijih, iskusnijih kolega.

Kako je raditi u Quectel-u? Kakve beneficije kompanija pruža svojim zaposlenima, koji su najveći izazovi?

Rad u Quectel-u predstavlja rad u globalnoj kompaniji, naši zaposleni rade u internacionalnom okruženju što znači da je posao vrlo dinamičan. Quectel je na neki način tradicionalni poslodavac, međutim kompanija je zapravo spoj tradicije, mladosti

i liderstva.

Razvojni centar kompanija dosta ulaže u proizvodnju i inovacije i time ulaže u razvoj stručnosti svojih zaposlenih. Ovo smatramo jedan od najvećih benefita rada u Quectel-u. Veoma se ulaže u interne treninge edukacionog i praktičnog karaktera, kroz webinare, radionice, in-house stručna predavanja, izuzetno ulažemo u razmenu iskustva i znanja sa kolegama u razvojnim centrima u Kini i drugim delovima Evrope. Ta iskustva su od neprocenjive vrednosti za kompaniju, jer na ovaj način naši zaposleni proširuju znanje i iskustvo u radu u IoT i cellular tehnologijama, kao i u radu sa najsavremenijom opremom koju nemaju prilike da koriste u većini ustanova u Evropi i Srbiji. Tako nastaju vrhunski stručnjaci.

Benefiti kao što je dodatno zdravstveno osiguranje za zaposlene, fitpass, coffee bar, snack & fruit day postaju svakodnevnica u IT industriji. Quectel nudi sve to i vise. Kao tradicionalan poslodavac, porodica se u kompaniji smatraj jako važnom. Trudimo se da se u kompaniji neguje transparentnost, dobra saradnja među kolegama i komunikacija unutar samih timova. Cilj svega je da zaposleni imaju zdrav balans privatnog i poslovnog života, otvorenu komunikaciju i osećaj pripadnosti timu Quectel.

Trudimo se da na najbolji mogući način brinemo o zaposlenima i da zaslužimo njihovo poverenje. Ovo je moguće jer zapošljavamo ljude koji poštuju Quectel vrednosti i verujemo da naši zaposleni postupaju u najboljem interesu za kompaniju i svoj tim.

Kakve su prilike za napredovanje u kompaniji? Kako se unapređuje znanje zaposlenih i koji je njihov put do odgovornijih pozicija?

Napredovanje unutar kompanije se neguje u Quectel-u. Čitav sistem benefita i profesionalnog razvoja zaposlenih je dizajniran kako bi naši zaposleni napredovali unutar kompanije. Kroz sistem postavljanja KPI (Key Performance Indicators) svaki zaposleni sa svojim menadžerom prođe kroz zadatke i ciljeve koje ima za godinu dana. Negujemo kulturu davanja feedback-a, koji se radi na 6 meseci. Transparentnost u komunikaciji je od vitalnog značaja. Trudimo se da dobijemo informacije od zaposlenih u kom smeru žele da razviju svoju karijeru unutar Quectel-a, i nastojimo da naš menadžment usmeravamo na ostvarivanje tih ciljeva. Sve je u cilju prosperiteta zaposlenog i kompanije.

Osim beogradskog centra, Quectel ima još sedam centara za istraživanje i razvoj na tri kontinenta, 50+ prodajnih kancelarija i međunarodni tim sastavljen od najboljih u poslu. Svi naši zaposleni imaju priliku da rade na pozicijama bilo gde na svetu.

Quectel je nedavno osnovao Ikotek koji će se koncentrisati na široko tržište IoT uređaja i rešenja. Da li će u Srbiji Ikotek delovati u okviru Quectel-a i kakvu to dodatnu priliku pruža za zaposlene?

Quectel je ove godine osnovao Ikotek odeljenje u Srbiji. Ikotek je IoT ODM. Uz veliki broj IoT projekata koji su trenutno u toku, glavni fokus je na poslovnom tržištu jer nastoji razviti rešenja koja će u potpunosti iskoristiti IoT. Pokrivamo tehnologije od mobilne konektivnosti, uključujući NB-IoT i 5G, do satelitskih veza, tehnologije od IT-a do veštačke inteligencije IoT (AIoT). U okviru IKOTEK odeljenja zapošljavaće se novi kadrovi, ali ovo takođe otvara mogućnost Quectel zaposlenima da menjaju svoj karijerni i stručni put ukoliko to žele.

Karijera u Quectel-u i Ikotek-u znači pridruživanje jedinstvenom globalnom timu, poticanje inovacija, poboljšanje života ljudi i pomaganje u izgradnji pametnijeg sveta.

