Quectel: Inovacija kao osnov razvoja

Kompanija Quectel, jedan od globalnih lidera na polju IoT (Internet stvari) tehnologija, nedavno je otvorila razvojni centar u Beogradu. Trenutno zapošljavaju tačno 100 stručnjaka i planiraju veliku ekspanziju. Sandro Spanghero, direktor beogradskog centra, govori o izazovima u svetu ovih brzo rastućih tehnologija i planovima Quectel-a za blisku budućnost.

Recite nam nekoliko reči o Quectel-u, njegovoj misiji i najvažnijim proizvodima i uslugama

Kompanije Quectel je osnovana pre 13 godina u Šangaju, od strane male grupe profesionalaca, stručnjaka za IoT. U početku je kompanija bila fokusirana na kinesko tržište, ali je nakon nekoliko godina generalni direktor zaključio da je širenje kompanije u inostranstvo neophodno. U relativno kratkom periodu Quectel je uspeo da postane jedan od lidera u IoT industriji, sa globalnim uticajem, međunarodnim menadžmentom i strukturom. Naš godišnji promet je preko 1,7 milijardi dolara, a naš prosečan rast u poslednjih 5 godina je više od 50% godišnje.

Quectel ima kancelarije u više od 50 zemalja, zapošljava preko 4.000 ljudi i brzo raste. Radimo sa više od 90 globalnih distributera i preko 7.000 kupaca. Naš cilj je da učvrstimo vodeću poziciju, pomognemo našim klijentima da rastu, istraže nova tržišta i omogućimo svetu da bude pametniji, kao što je navedeno u motou naše kompanije. To radimo pomoću naše palete modula, koja uključuje svu bežičnu tehnologiju, ali i sve usluge i podršku koja će našim klijentima olakšati izgradnju njihovih proizvoda: povezivanje, razvoj antena, referentni dizajn, ažuriranje dokumentacije, ODM usluge i još mnogo toga.

Kako vidite evoluciju IoT-a u prethodnom periodu i šta očekujete u bliskoj budućnosti?

Proteklih godina IoT industrija je uglavnom koristila bežične tehnologije koje su uglavnom bile usmerene na lične komunikacije. Ovo je bilo tipično za industriju koja je još uvek bila u ranoj fazi. Usvajanjem LTE tehnologije uočili smo prvu diferencijaciju u industriji: LTE visoke kategorije (Cat 6, 12 ili više) korišćeni su za pametne telefone visokih performansi, dok LTE niske kategorije (Cat 4, Cat 1, a zatim Cat M ili NB) bili posvećeni industrijskim proizvodima. Ovo je ubrzo omogućilo nastanak komponenti posvećenih IoT-u, bez potrebe da se ponovo koristi stari čipset dizajniran za pametni telefon. Bio je to prelaz iz prošlosti u budućnost.

Očekujem sve više igrača u ovoj industriji, ali samo mali broj njih će moći da nastavi dugoročne investicije koje zahteva ovo tržište, gde će ulaganja generisati prihode tek nakon nekoliko godina. Već postoji neka konsolidacija u industriji, sa ciljem kontrolisanja strukture troškova ili nekih igrača koji su u prošlosti bili dominantni, a sada gube svoje pozicije. Samo kompanije koje će pokriti sve segmente IoT tržišta (međusobno veoma različite i koje zahtevaju različite proizvode) ostaće uspešne na duži rok.

Kako konsolidujete IoT module i antene u jedan sistem za pružanje usluga?

Integracija je najizazovnija faza procesa razvoja IoT uređaja. Na kraju je cilj prikupiti podatke sa senzora (GPS prijemnik, temperatura, kapija, potrošnja električne energije) i poslati ih na server radi analize i dodatne obrade. Podaci predstavljaju pravu vrednost. U prošlosti je bilo drugačije jer je vrednost uglavnom bila u jedinici za praćenje, alarmnoj kutiji, meraču… Sve više kupaca smanjuje svoja ulaganja u razvoj hardvera i fokusira se na usluge. U svakom slučaju, hardver je neophodan za prikupljanje i pravilan prenos informacija, ali se mora paziti na troškove i efikasnost razvoja.

Zato nudimo sve elemente koji su potrebni za razvoj finalnog proizvoda: antena i njena konačna integracija je ključna komponenta koja zahteva stručnost, zatim povezivanje sa namenskim tarifnim planom, prilagođenim potrebama korisnika, a u bliskoj budućnosti i usluge zasnovane na cloud-u za upravljanje uređajima i obradu podataka.

Da li se iste jedinice mogu koristiti širom sveta? Postoje li regulatorni problemi kada se koriste određene radio frekvencije?

Naši IoT moduli svakako obezbeđuju globalnu pokrivenost. Ovi moduli koriste složeniji radio front end i zahtevaju duži proces sertifikacije jer moraju da budu odobreni od strane svih globalnih i lokalnih operatera. Ovo očigledno rezultira većim troškovima po jedinici, ali nižim troškovima logistike i manjim varijantama proizvoda koje stižu do korisnika. Na kraju, to je odluka zasnovana na troškovima, a ne tehnička odluka.

Koliko su važne inovacije?

Inovacije su u osnovi IT industrije. Videli smo da su samo kompanije koje su bile u stanju da anticipiraju trend sa tržišta ili kreiraju nove trendove, uspele da zadrže dominantnu poziciju. S druge strane, veoma popularni brendovi u IT industriji koji nisu dovoljno inovirali, prestali su da budu relevantni. U IoT-u moramo uravnotežiti inovacije i dugoročnu dostupnost i podršku za naše proizvode. Sigurno moramo da razvijemo naš proizvod koristeći najnoviji standard (naša glavna investicija je sada u 5G tehnologiju za visoku brzinu prenosa podataka i već radimo na novom standardu niske stope koji se zove RedCap), ali istovremeno se obavezujemo da ćemo na tržištu podržati proizvode koje će naš kupac koristiti još mnogo godina. Za razliku od potrošačke industrije, gde proizvod ima životni vek od 12 do 18 meseci, u našoj industriji obično podržavamo proizvode 10 i više godina. Sve Quectel-ove inovacije nastojimo da detaljno predstavimo stručnom auditorijumu inženjera putem naših Masterclass vebinara.

Kažite nam nešto o Quectel R&D centru u Beogradu. Koji projekti će se razvijati u našem glavnom gradu?

Odluku o otvaranju centra za istraživanje, razvoj i podršku u Evropi Quectel je doneo 2019. godine. Nakon analize različitih mogućnosti i lokacija, u septembru 2019. odlučili smo se za Beograd. Mala grupa inženjera započela je radove u januaru 2020. godine. Od tog trenutka stalno smo rasli u smislu članova tima i odgovornosti. Danas razvijamo Low Power Wide Areas uređaje, radimo na proizvodu za automotive i smart module jedinice i aktivno podržavamo kupce svih Quectel proizvoda. Imamo potpuno opremljenu laboratoriju za testiranje naših proizvoda, ali i proizvoda naših kupaca.Pored ovih ključnuh poslova, radimo i na razvoju i podešavanju antena, a ove godine počećemo rad na servisima u cloud-u. Već smo započeli razvoj ODM (Original Design Manufacturing) usluge, pod brendom Ikotek EU. Beogradski tim upotpunjuju stručnjaci za marketing i prodaju, koji uglavnom rade za globalni Quectel.

Koliko inženjera zapošljavate? Zašto bi se inženjeri i drugi profesionalci pridružili Quectel-u?

Trenutno imamo 100 ljudi u našoj organizaciji. Odnos inženjerskog kadra u odnosu na prateće funkcije je 80/20. Mi smo organizacija koja raste i planiramo da udvostručimo ovaj broj tokom 2023. godine. Moramo da realizujemo sve više i više projekata vezanih za bežične komunikacije i servise.

Naši inženjeri rade u međunarodnom okruženju, angažovani na projektima sa kolegama u Kini, Severnoj Americi i čitavoj Evropi. Primenjujemo najnovije bežične tehnologije, a naše laboratorije su opremljene najsavremenijim instrumentima vodećih svetskih brendova, uključujući 5G tehnologije, LTE, Wi-Fi, GNSS. Nudimo mogućnost usavršavanja kroz razvoj embedded softvera, testiranja, kao i drugih tehnoloških oblasti.

Kako Vam se sviđa život i rad u Beogradu? Koji su glavni izazovi sa kojima se suočavate?

Grad je veoma dinamičan i može da ponudi zanimljive mogućnosti mladim inženjerima koji žele da se suoče sa izazovima. Nikada nisam imao poteškoća u bilo čemu što je bilo potrebno za poslovanje R&D centra. Glavni izazov je svakako u pronalaženju resursa, jer ovde ipak ima mnogo manje ljudi nego u zemljama Dalekog Istoku, gde se najbrže razvijaju bežične tehnologije. Zato sarađujemo sa najvećim univerzitetima u Srbiji na definisanju zajedničkih aktivnosti, programa stažiranja i pružanja mogućnosti zapošljavanja najboljim mladim inženjerima.

