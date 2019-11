Quo vadis, laptope: Vodič za kupovinu laptopova

Protekli period doneo je dosta interesantnih dešavanja na polju prenosivih računara. Ne samo da su definitivno i ubedljivo pobedili desktop uređaje već su segmentirani sa ciljem podsticanja dalje evolucije u određenim pravcima, u skladu sa specifičnim potrebama velikih korisničkih grupa. Šta se danas dešava u svetu laptop računara i šta nas očekuje?

Kao i razne kategorije uređaja potrošačke elektronike, PC računari su s vremenom od inovativnih, magičnih kutija koje su bile prozor u neki novi svet postali još jedan uređaj koji se posmatra (i kupuje) poput kućnih aparata i bele tehnike. Godinama su se proizvođači pitali kako da zaustave pad prodaje desktop kompjutera, ali da istovremeno i podstiču prodaju laptop uređaja. Ispostavilo se da ključ nije bio samo u ceni ili mogućnostima samih računara već i u pravilnom segmentiranju.

Konsolidacija

Tokom 2018. prodato je 259,39 miliona PC računara širom sveta – od toga oko 94,4 miliona desktop‑a i 162,3 miliona laptopa (ostatak čine druge forme računara koje se prodaju daleko manje). To je značilo da je tržište desktop‑a u padu sedmu godinu zaredom, što je poražavajući podatak. Doprinos daju velika previranja u PC sferi, s naročitim naglaskom na prelazak na cloud usluge, koje smanjuju potrebu za velikim brojem PC računara. Važan faktor u sferi mobilnih računara svakako je uspon smartfona, pošto laptopi nisu više primarni uređaji preko kojih idemo na Internet, obavljamo posao ili se zabavljamo dok smo u pokretu.

Proizvođači su reagovali kako su valjda jedino i mogli – pokušavaju da što bolje segmentiraju proizvode i akcenat stavljaju na skuplje uređaje, gde su i zarade veće, takođe pokušavajući da prodru u svet softvera, usluga i cloud‑a. Recimo, Acer je kreirao društvenu mrežu za profesionalne igrače i sve koji žele da to postanu, a HP je odvojio svoj Enterprise sektor u zasebnu kompaniju.

U svetu laptop računara, konsolidacija znači da mesta ostaje samo za najveće, koji uzimaju sve veći tržišni udeo, dok ostali polako nestaju s tržišta. U praksi, HP, Lenovo, Dell, Apple, ASUS i Acer uzimaju sve veći tržišni udeo u odnosu na konkurente iz godine u godinu. Još jedna zanimljiva dinamika jeste hardverska. Dok je proteklih godina Intel suvereno vladao, sada AMD sa svojim mobilnim Ryzen procesorima ima veoma velike ambicije, potkovane sjajnim čipovima, a na ruku mu ide i nestašica Intel‑ovih procesora.

PC preporučuje

Gde su naše perspektive? Teško je reći, budući da je srpsko tržište opterećeno velikim problemima strukturne prirode, a platežna moć stanovništva je vrlo niska. Pristup „samo da je jeftino“ podsticao se godinama, i sada se ne treba boriti da se kupcu objasni zašto je neki računar dobar, već mu treba menjati kulturološku naviku, uz uporno objašnjavanje šta sve može dobiti boljim i kvalitetnijim, samim tim i skupljim uređajem. Možda je to borba s vetrenjačama – ali da probamo, zašto da ne. Malo li smo se puta borili s lavovima i medvedima, pa bi vetrenjače mogle da budu dobrodošla promena…

Na narednim stranama ćete pronaći deset preporuka za kupovinu laptopa. Nije reč o rang‑listi, niti se ovi modeli mogu direktno porediti; shvatite to kao našu sugestiju tj. kao spisak uređaja s kojima ne možete pogrešiti. Svaki se izdvaja po nekoj specifičnosti i mogućnosti ili pak po odličnom odnosu uloženog i dobijenog. Trudili smo se da se držimo određenih stavki koje smatramo neophodnim – recimo, krajem 2019. godine ne biste smeli kupovati laptop bez SSD‑a i ekrana Full HD rezolucije. Poželjno je, mada ne i neophodno, imati računar s preinstaliranim Windows 10 operativnim sistemom i legalan softver.

Segmentaciju tržišta laptop računara vidimo na sledeći način: postoje mainstream, gaming, biznis ili 2‑u‑1 kategorije, koje predstavljaju najznačajnije i najvrednije vrste laptopa. Potrudili smo se da u svakoj od ovih kategorija nađemo interesantan uređaj za vas kako bismo vam olakšali kupovinu u moru sličnih modela. Evo šta smo odabrali…

ASUS ZenBook Pro Duo UX581

Veoma posebno mesto zauzimaju inovatori, među kojima ASUS zauzima visoko mesto. Njihov ZenBook Pro Duo je pravi biser modernih tehnologija. Ne može se tek tako svrstati u jednu kategoriju, niti je reč o šampionu iako ovaj laptop spada među najbolje i najkvalitetnije. Prosto, reč je o odlično zaokruženoj mobilnoj radnoj stanici, koja stiže sa odličnim hardverom, ali i s dva ekrana, gde je glavni displej OLED tipa. U ovom broju časopisa „PC“ pronaći ćete detaljan prikaz ovog fenomenalnog računara – sekcija Prvi pogled.

Ključni podaci: dva ekrana, OLED 4K displej, vrhunski hardver, cena 379.999 dinara

Acer Swift 3 – SF314

Swift 3 je računar koji je lako preporučiti, budući da u ma kom izdanju došao – a ima ih na desetine – stiže dobro izbalansiran. To je mainstream model smešten u dopadljivo 14‑inčno kućište izrađeno od legure magnezijuma i aluminijuma, s natprosečnom stopom mobilnosti zahvaljujući malim dimenzijama i masi. Konkretan model koji nam se dopao stiže sa Intel Pentium Gold procesorom, od koga ne treba zazirati jer nudi više snage nego stari Core i3 modeli, ali i sa SSD‑om od 512 GB, te 8 GB radne memorije. U kombinaciji s Full HD ekranom zaslužuje preporuku.

Ključni podaci: mainstream, 14“, Intel Pentium Gold, 512 GB SSD, 8 GB RAM, cena oko 65.000 dinara

Lenovo IdeaPad L340‑15API

Lenovo nudi mnogo sjajnih računara, ali se posebno odnosom cene i mogućnosti izdvaja IdeaPad L340 koji stiže sa 4‑jezgarnim AMD Ryzen 5 3500U procesorom sa ugrađenom Radeon Vega 8 grafikom. Tradicionalno kvalitetna izrada je dopunjena SSD‑om od 256 GB, te vrlo solidnom baterijom s RapidCharge podrškom, zahvaljujući kojoj ćete je brzo i lako dopuniti preko utičnice. Možda bismo voleli da vidimo nešto više RAM‑a (ugrađeno je 4 GB), ali šta je tu je. Utisak zaokružuje 15,6‑inčni Full HD ekran.

Ključni podaci: mainstream, 15,6“, AMD Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8, 256 GB SSD, cena oko 53.000 dinara

ASUS ZenBook 14 UX433

Najmanji 14‑inčni laptop na svetu je istinska pojava. Smešten u predivno metalno kućište, ovaj tanak i lagan računar pleni svojom pojavom. Sjajan ekran, odlična baterija, vrlo dobre performanse, sve to skupa čini doživljaj korišćenja ZenBook 14 računara izvanrednim. ZenBook 14 je univerzalac, a istovremeno i računar koji ostavlja bez daha.

Ključni podaci: ultrabook, 14“, Intel Core i5, NVIDIA GeForce MX150, 512 GB SSD, 8 GB RAM, cena 119.000 dinara

HP 250 G7

Ukoliko je potreban laptop pristupačne cene, HP nudi 250 G7 koji sadrži SSD i Full HD ekran. Pentium Gold procesor i 4 GB RAM‑a možda ne impresioniraju, ali je sve skupa uklopljeno u vrlo interesantnu celinu koja zadržava popularnu cenu.

Ključni podaci: mainstream, 15,6“, Full HD, Intel Pentium Gold, 128 GB SSD, 4 GB RAM, cena oko 35.999 dinara

Lenovo Yoga 530‑14IKB

Ukoliko vam je potreban pristupačan all‑round računar koji je nešto više od klasičnog laptopa, gotovo svaki Yoga model će odlično poslužiti, budući da se rotacijom ekrana dobijaju različite forme, od klasičnog laptopa do tableta. Pogodni za posao i zabavu, Yoga računari imaju veoma dobar odnos uloženog i dobijenog, zadržavajući formu pogodnu za prenošenje uz vrlo dobre karakteristike.

Ključni podaci: 2‑u‑1, 14“, Intel Core i3, 128 GB SSD, 8 GB RAM, cena 74.999 dinara

ASUS ROG Strix SCAR

Ultimativni gejming računar sada može biti i prenosiv. ASUS je poznat po fenomenalnim gejming laptopima čije se snage ne bi postideli ni desktop modeli. S najbržim Core i7 procesorom, NVIDIA RTX 2070 grafikom te vrhunskim performansama koje prate efikasan rashladni sistem, a i atraktivnog dizajna, ROG Strix SCAR je privlačan izbor. Kao i svi novi gejming računari, ne samo da može da služi za igranje već i za rad u zahtevnim aplikacijama.

Ključni podaci: gaming, 15,6“, IPS Full HD, Intel Core i7 9750H, NVIDIA GeForce RTX 2070, 256 GB SSD + 1 TB SHDD, 16 GB RAM, vrhunska izrada, cena 229.999 dinara

Acer Nitro 5 AN515

Može li gejming računar da bude ekonomičan? Acer je ponudio simbiozu gejming koncepta i mainstream računara visokih performansi – vrlo dobar hardver, nešto agresivniji dizajn, Full HD ekran sa GeForce 1650 grafikom, te 16 GB RAM‑a dovoljni su za uživanje u igrama, ali i za ozbiljan rad.

Ključni podaci: gaming, 15,6“, Full HD, Intel Core i7 9300H, NVIDIA GeForce GTX 1650, 256 GB SSD, 16 GB RAM, cena 134.999 dinara

Lenovo ThinkPad L490

ThinkPad je sinonim za poslovni računar. Ovaj izuzetan laptop raspolaže obiljem tehnologija koje su važne za brzo i bezbolno integrisanje u korporativno okruženje, od Intel Trusted Platform podrške, preko specijalne tastature koja je pride i vodootporna, do snažnog hardvera i savremenih vidova konekcija. Izrada je izvanredna, ali to košta. No, kao što to u firmama dobro znaju, često je jeftinije kupiti kvalitetno…

Ključni podaci: biznis, 14“, Intel Core i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM, vrhunska izrada, cena 167.999 dinara

HP ProBook x360 440 G1

Kada poslovni računar iskombinujete sa 2‑u‑1 konceptom, pa još to pozicionirate u ProBook seriju, dobijate poslovni računar raskošnih mogućnosti. Iako naizgled jednostavan, ovaj računar se veoma lako transformiše, a hardver je sasvim dovoljan za pokretanje poslovnih aplikacija. Ekran dijagonale 14 inča je Full HD rezolucije, a prihvatljiva cena pokazuje da poslovni računar ne mora uvek biti skup, čak i u ovako interesantnom izdanju.

Ključni podaci: biznis, 2‑u‑1, 14“, Full HD, Intel Core i3, 128 GB SSD, 4 GB RAM, cena 79.999 dinara