Rani pristup za Hyper Light Breaker ipak tokom 2024. godine

Hyper Light Breaker, akcioni rogue-lite koji je ranije trebalo da uđe u Steam Early Access ove jeseni, odložen je drugi put. Lansiranje je sada pomereno za početak 2024.

Hyper Light Breaker prelazi sa 2D na 3D način igre

Programerima je potrebno više vremena za usavršavanje Hyper Light Breaker-a pre nego što krene u rani pristup. Dodatno vreme omogućiće timu da igru dovedu do njenog punog potencijala. Hyper Light Breaker menja način igre sa 2D na 3D dok dodaje do tri igrača za zajedničku igru. Dok je original iz 2016. odlikovan elementima klasičnih Zelda igara odozgo nadole, predstojeći deo otvorenog sveta uključuje neke osnove Breath of the Wild.

To uključuje istraživanje otvorenih predela razbacanih ruševinama dok se vinite kroz vazduh pomoću jedrilice i surfujete niz brda. Međutim, Hyiper Light Breaker koristi proceduralno generisana okruženja, što bi trebalo da pomogne pri ponovnoj reprodukciji. Čini se da njegova borba odstupa od Nintendo modernih Zelda igara. Prvi trejler igre vam daje bliži pogled.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet