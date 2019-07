Ransomware napad ostavio Johanezburg bez struje

Johanesburg, najveći južnoafrički grad i finansijski centar, nova je žrtva ransomware napada. Inficirani su računari provajdera električne energije, što je rezultovalo da je deo grada ostao bez električne energije. Baza podataka, kao i podaci u internoj mreži, web aplikacije i kompanijski sajt bili su enkriptovani sa malware-om, što je onemogućilo poslovanje kompanije City Power koja snabdeva stanovništvo i deo lokalnih kompanija u Johanesburgu.

U seriji tvitova, City Power je naveo da je napad onemogućio korisnike da kupuju električnu energiju od kompanije. Takođe, neki korisnici su prijavili da su zbog ovog napada duže od 12 časova bili bez električne energije, jer je ransomware napad inficirao neke od distributivnih sistema. Kompanija nije bila u mogućnosti ni da odgovara na žalbe korisnika, jer nisu imali pristup sopstvenim web aplikacijama.

Napad na gradske javne institucije pokazao se kao veoma unosan trend za sajber kriminalce. Johanesburg je samo poslednji primer u tome. I drugi veliki gradovi širom sveta pretrpeli su velike štete od ransomware napada, a prosečan iznos koji su plaćali da bi otkupili sopstvene podatke je oko 500.000 dolara. Neki od gradova (kao što su Atlanta ili Baltimor) su odbili da plate napadačima za otključavanje podataka, ali ih je to na kraju koštalo mnogostruko skuplje, jer su na kraju potrošili desetine miliona dolara da ponovo aktiviraju i osposobe svoju mrežu od nule.

City Power kompanija imala je sreću, jer njeni glavni IT sistemi nisu bili inficirani. Ipak, to je još jedan podsetnik da vlasti u gradovima moraju da ulože mnogo više novca nego što su to do sada radili u poboljšanje IT sigurnosti, kako bi se osigurali da im se ne desi nešto ovako.

Izvor: TechRadar

