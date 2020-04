Raspberry Pi pokreće respiratore za COVID-19 pacijente

Kako pandemija korona virusa nastavlja nesmanjenom brzinom, svet se suočio sa nedostatkom respiratora. Zato se mnogi proizvođači utrkuju ko će brže i jeftinije napraviti ove uređaje. Raspberry Pi Foundation rešio je da se priključi toj trci. Oni su značajno povećali proizvodnju svog najjeftinijeg modela Pi Zero, koji košta samo 5 dolara, a nude ga kao alternativni sistem za pokretanje respiratora.

Prvi put DIY uređaj za potrebe medicinske industrije

Iako Pi Zero ima procesor od 1 GHz sa jednim jegrom i samo 512 MB RAM-a, to je i dalje više nego dovoljno snage za pokretanje relativno jednostavnog zadatka koji imaju respiratori. Još jedna od velikih prednosti ovog računara je što kompanija može veoma brzo da sa njima snabde proizvođače respiratora i to u velikim količinama. Na primer, samo u toku prvog kvartala ove godine kompanija je proizvela 192.000 Pi Zero ploča, dok u drugom kvartalu planiraju da povećaju proizvodnju na 250.000 jedinica.

Ovo je prvi put da će neka Rasberry Pi ploča biti upotrebljena kao komponenta u medicinskim uređajima, ali će biti od velike pomoći da se što brže obezbede novi respiratori koji su neophodni za spašavanje života obolelih od korona virusa. Takođe, ovaj primer pokazuje da se sa malo kreativnosti i prihvatanjem tehnologija koje su prvenstveno namenjene za DIY tržište, može mnogo toga napraviti i prilagoditi za proizvodnju neophodnih uređaja za krizne situacije, kao što je ova.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet