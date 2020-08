Razbijena jedna od najvećih grupa specijalizovana za pirateriju filmova

Zajedničkom akcijom SAD-a i Evropola obavljena su hapšenja i zaplene opreme u 18 zemalja, čime je razbijena velika piratska grupa, Sparks Group, koja je masovno bavila piraterijom filmskih hitova.

Sparks Group, je godinama nabavljala Blu Ray i DVD izdanja još neobjavljenih filmova i distribuirala ih preko Interneta. Razbijanje ove grupe je rezultat istrage koja je trajala od septembra 2016. godine, a koja je pokazala da je ilegalno dilovala filmove i TV serije svih američkih izdavača, i da je poslednjih godina na taj način distribuirala gotovo svaki film velikih američkih filmskih studija.

Istragu i akciju zajednički su sproveli američko Ministarstvo pravosuđa, Evropol i Eurojust. Ove nedelje su obavljena koordinisana hapšenja članova ove piratske grupe u 18 zemalja sveta, od SAD-a, preko Evrope pa do Azije. Osim hapšenja glavnih članova grupe, sa Interneta je isključeno i zaplenjeno 60 servera smeštenih širom sveta na kojima su se nalazili ilegalno stečeni i distribuirani sadržaji zaštićeni autorskim pravima.

Authorities from 19 countries, supported by #Europol & @Eurojust carried out an operation against one of the biggest online piracy groups in the world. 60 servers were taken down in North America, Europe and Asia and several of the main suspects arrested:https://t.co/eEcWm5nCgc pic.twitter.com/2JfRzPCFiU

— Europol (@Europol) August 26, 2020