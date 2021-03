Razer: Odeća od reciklirane plastike

Razer je kreirao odeću koja sadrži 88% reciklirane plastike, a materijali su prethodno uklonjeni iz mora i okeana širom sveta.

Nova modna linija je deo napora da se podigne svest o očuvanju životne sredine, te da se skrene pažnja na to da svake godine u okeanima završi oko osam miliona tona plastike. Plastični otpad utiče na globalno zagrevanje, ali i na živi svet u morima i okeanima, budući da sve veći broj životinja strada zbog zagađenja. Razer za svaki komad odeće upotrebi oko kilogram reciklirane plastike, a broj artikala je ograničen, zbog čega je i cena malo veća nego obično, te se kreće od 149 dolara, koliko košta duks, do 49 dolara, koliko je potrebno za kačket.

Iako mnogi zbijaju šale na račun gejmerske odeći kompanije Razer, činjenica je da tajvanski gigant ulaže napore da planetu učini boljim mestom za život. Ovo nije prvi put da se fokusira na ekološke proizvode, te je nedavno najavljena cevčica koja može da se koristi više puta, a kao deo inicijative Go Green with Razer. U okeanima je u svakom trenutku preko milijardu plastičnih cevki, pa one koje mogu da se koriste više puta sigurno utiču na rešenje ovog problema.

Izvor: PC Gamer

