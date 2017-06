Razgovor s botom

Razlike postoje i od države do države. Na primer, u Sloveniji će korisnici proći kroz čitav tok razgovora i odabrati proizvod i filijalu, ali neće ostaviti svoje podatke koji su neophodni da bi ih pozvali iz kontakt‑centra. Posle se u samoj filijali pozovu na razgovor sa chatbot‑om. S druge strane, Crna Gora prednjači po procentu ljudi koji se odluče da sve završe preko Interneta. Kad se broj zainteresovanih posetilaca uporedi s prodajom proizvoda, tu su najveći procenti u Srbiji i Hrvatskoj. Najveće interesovanje je za gotovinske kredite, nakon čega idu krediti za refinansiranje ranijih kredita. Iza ta dva proizvoda dolaze ljudi koji žele štednju – i zato će to biti naredni dijalog implementiran u chatbot. Potom će biti kreirani tokovi razgovora za druge proizvode.

Da bi to bilo ostvareno, u procesu su učestvovali različiti sektori banke. „Najpre kolege koje se bave segmentacijom tržišta dostavljaju informaciju kojim ciljnim grupama se obraćamo kroz chatbot razgovor, a kolege koje osmišljavaju nove proizvode daju mišljenje šta ćemo tim ljudima ponuditi, što će se u nekom delu razlikovati od ponude koju mogu dobiti putem drugih kanala. Sledi kreiranje samog dijaloga, što rade kolege iz sektora prodaje, ali i to prolazi kroz proveru da dijalog ne bi bio previše dug, da rečenice budu kraće, interakcija jasna i direktna… Na kraju, definisan dijalog ubacuje se u chatbot u sektoru koji se bavi razvojem digitalnih kanala“, objašnjava Nevena Marjanov proces osmišljavanja jedne linije razgovora.

