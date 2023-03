realme predstavio dva telefona u Srbiji – realme C55 i realme 10

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, upravo je lansirao realme C55 i realme 10. realme C55 dolazi kao “šampion svog segmenta”, sa kamerom od 64MP, brzim punjenjem od 33W i do 256GB prostora za skladištenje, u modernom i jedinstvenom dizajnu.

Sa druge strane realme 10, kralj performansi, ima MediaTek G99 i najveći RAM u svom segmentu. Oba telefona nude sveobuhvatno mobilno iskustvo po pristupačnim cenama u svojim segmentima, i to počevši od 26.999 RSD za realme C55 (za varijantu 6+128GB) i 32.999 RSD za realme 10 (za varijantu 8+128GB).

realme C55

Četiri unapređenja – kamera, memorija, punjenje i dizajn

realme C55, probija granicu cene da bi isporučio jedinu 64MP kameru u segmentu. Uz to ima 8MP selfi kameru i 2MP crno-belo sočivo. Takođe, postoje inovativni režimi za fotografisanje i filteri za bolje iskustvo prilikom korišćenja kamere. Sa ProLight tehnologijom, C55 efikasno poboljšava i omogućava više detalja u uslovima slabog osvetljenja.

realme C55 dolazi sa do 16GB dinamičke RAM memorije i do 256GB ROM-a, što je sada najveća memorija u segmentu, i podržava do 1TB proširenja memorije za dugotrajno korisničko iskustvo.

Još jedna od prednosti su poboljšane performanse baterije, te sada, sa najbržim 33W SUPERVOOC punjenjem u segmentu, realme C55 može napuniti bateriju do 100% za samo 63 minuta. Kada govorimo o dizajnu, uz najtanje kućište od 7,89 mm u ovom segmentu, C55 je majstorski dizajniran, inspirisanim prirodnim elementima, i dostupan je u dve boje: crnoj i beloj (“Rainy Night” i “Sunshower”).

Dodatno, C55 ima 6,72-inčni pun ekran sa FHD+ rezolucijom i 90Hz osvežavanjem, što rezultira udobnijim vizuelnim iskustvom. Sa rupom za kameru smeštenom centralno koja se savršeno uklapa sa kućištem telefona, C55 stvara bolji izgled i osećaj punog ekrana.

Prva Android Mini Kapsula na realme C55

realme C55 napravio je hrabar prodor sa Androidovom prvom Mini Kapsulom, koja se prilagođava ekranu i obavija izrez za kameru. Može prikazati različite boje dinamičnog svetla u tri statusa baterije – potpuno napunjeno, punjenje i prazna baterija u zelenoj, plavoj i crvenoj boji redom. Pomoću Mini Kapsule korisnici mogu da dobijaju praktične notifikacije za svakodnevne aktivnosti.

Pored toga, C55 ima Helio G88 čipset i osmojezgarni procesor koji radi na 2.0GHz i Antutu ocenu performansi od 273.364, te dolazi sa realme UI 4.0 baziranom na Androidu 13 out-of-the-box, brzim senzorom otiska prsta na bočnoj strani i multifunkcionalnim NFC-om 360°.Stoga, realme C55 je opremljen sa četiri tehnologije koje su prvi put predstavljene u ovom segmentu, zadovoljavajući raznolike potrebe korisnika.

realme 10 4G

MediaTek G99 i najveći RAM u segmentu

realme 10 je jedini proizvod u ovoj cenovnoj kategoriji koji nudi nekompromitovanu vrednost sa najvećim RAM-om – do 16 GB i MediaTek G99. Performanse CPU-a su poboljšane za 25%, GPU -a za 78%, a ukupna potrošnja energije je smanjena za 20%. AnTuTu ocena za varijantu 8+128GB dostiže 400.084 – što je najviša ocena među svim telefonima sa G99 čipsetom na tržištu.





Do 16GB velikog dinamičkog RAM-a

Da bi se glatko iskustvo sistema podiglo na sledeći nivo, realme 10 nudi do 8+128GB velik RAM i ROM koji mogu pružiti veliki prostor za skladištenje do 64.000 fotografija. Takođe, korisnicima je dostupno i do 8GB virtualnog RAM-a, proširujući RAM skladištenje na maksimum od 16GB, te omogućavajući da do 18 aplikacija bude pokrenuto u isto vreme. Korisnici takođe mogu proširiti svoje skladištenje do 1TB eksternog skladišta.

Super-snažni 90Hz AMOLED ekran

90Hz AMOLED ekran pruža poboljšano vizuelno iskustvo sa živopisnim bojama i smanjenim tragovima prilikom pomeranja po ekranu. Telefon takođe dostiže vršnu osvetljenost od 1000 nita za jasnu vidljivost tokom dana. Ekran je takođe zaštićen Corning Gorilla Glass 5.

Baterija od 5000mAh ugrađena u realme-ovo najtanje kućište od 7,95mm

realme 10 nudi veliku bateriju od 5.000mAh, dovoljnu za korišćenje tokom celog dana i 33W brzo punjenje od 0 do 50% u 28 minuta. Važnije od svega, realme 10 ima samo 178g i najtanje kućište od 7,95mm – čime je postao i najtanji realme ikada napravljen za globalno tržište.

50MP Color AI kamera i 16MP selfi kamera

Sa primarnom kamerom od 50MP i 16MP selfi kamerom – jednom od najvećih rezolucija u svom segmentu, i sa 50 miliona piksela u Samsung JN1 senzoru, primarna kamera ugrađena u realme 10 nudi zadivljujući kvalitet slike. Takođe nudi poboljšani Night Mode sa ProLight tehnologijom, koja u velikoj meri smanjuje šum noćnih fotografija.

Karakteristike koje pokreću korisnici

realme 10 dolazi sa omiljenim 3,5mm priključkom za slušalice i 200% UltraBoom zvučnikom. UltraBoom zvučnik omogućava korisnicima da uživaju u Hi-Res audio zvuku na 200% jačine zvuka, savršenom za uživanje u zabavi. Pored svega što nudi ovaj uređaj, realme je za ovaj model produžio garanciju na 3 godine.

