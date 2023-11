realme specijalne Black Friday ponude počinju 17. novembra

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, pripremio je specijalne Black Friday ponude koje se od 17. novembra mogu iskoristiti u maloprodajama ovlašćenih partnera kao što su Tehnomanija, Gigatron, Tehnomedia i drugi. Ova specijalna ponuda predstavlja idealnu priliku za sve koji žele da iskuse mogućnosti realme uređaja, uz značajne uštede do kraja meseca.

realme C53

realme C53 pruža sveobuhvatno iskustvo u korišćenju pametnog telefona i dolazi sa sa 6+6GB dinamičke RAM memorije i 128GB ROM-a, 50MP AI kamerom i laganim kućištem debljine 7,49mm. Takođe, kako bi korisnicima olakšao svakodnevno korišćenje, realme C53 ima za cilj da prekine eru sporog punjenja nudeći prvo u segmentu 33W SUPERVOOC punjenje, te se telefon do 50% napuni za samo 31 minut. Od 17. novembra svi korisnici ga mogu pronaći po specijalnoj Black Friday preporučenoj ceni od 16 999 RSD kod zvaničnih prodajnih partnera.

realme C55

Elegantan i moćan. realme C55 lansiran je kao prvi pametni telefon sa 64MP kamerom u svom segmentu, uz koju dolaze 8MP selfi kamera i 2MP crno-belo sočivo. realme C55 dolazi sa do 16GB dinamičke RAM memorije i do 256GB ROM-a i podržava do 1TB proširenja memorije za dugotrajno korisničko iskustvo. Poseduje Helio G88 čipset i osmojezgarni procesor koji radi na 2.0GHz ali i Androidovu prvu Mini Kapsulu, koja se prilagođava ekranu i obavija izrez za kameru, a pomoću koje korisnici mogu da dobijaju praktične notifikacije za svakodnevne aktivnosti. realme C55 dostupan je po specijalnoj Black Friday preporučenoj ceni od 19.999 RSD kod svih zvaničnih prodajnih partnera.

realme C51

Impresivan i pristupačan. realme C51 dolazi sa 4+4 GB dinamičkog RAM-a, i 128 GB ROM-a. Takođe, podržava dve Nano SIM kartice i 1 MicroSD karticu u isto vreme, što rezultira proširenjem skladišta do 2TB. C51 poseduje primarnu kameru od 50 MP, sa otvorom blende f/1.8, uz 5P sočivo, što omogućava HD fotografiju, a tu je i selfi kamera od 5MP. Kako je realme poznat po brzom punjenju, ovaj telefon dolazi sa 33W SUPERVOOC punjenjem i velikom baterijom od 5000 mAh-a, pri čemu je potrebno samo 28 minuta da se telefon napuni do 50%. realme C51 dostupan je po specijalnoj Black Friday preporučenoj ceni od 14.999 RSD kod svih zvaničnih prodajnih partnera.

Podelite s prijateljima

Tweet