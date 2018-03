Realnost, ma kakva ona bila

Ako smo do sada o virtuelnoj (VR) i proširenoj (AR) realnosti govorili kao o stvarima koje će suštinski promeniti naš pogled na svet, mislimo da će 2018. godina biti ključna za njihov proboj na tržište. Svaki IT proizvođač koji iole drži do sebe predstavio je barem jedan model VR ili AR naočara/kaciga. Razvijeni su i odgovarajući development ekosistemi, cene su u padu… Sve to su signali koji ukazuju da je tržište sazrelo i da smo došli do tačke „samo što nije“.

Samsung‑ova divizija za proizvodnju ekrana predstavila je nedavno novi displej dizajniran specijalno za VR uređaje. U ekrane dijagonale 3,5 inča spakovali su rezoluciju od fantastičnih 2024×2200 piksela, što je povećanje njihovog broja od 86 odsto u odnosu na dosadašnje ekrane.

Gustina piksela na ekranu povećana je sa 460 po inču na 858 po inču što, prevedeno na običan jezik, daje daleko kvalitetniju i oštriju VR sliku. To istovremeno znači i da će cena uređaja s današnjom uobičajenom rezolucijom ekrana 2160×1200 piksela (1080×1200 piksela po oku) ići naniže, i da će VR naočare postati jeftinije, pa samim tim i bliže potencijalnim korisnicima.

Razvojni alati polako silaze i u sferu pametnih mobilnih telefona. Sve je započelo famoznim Pokemon Go fenomenom koji je korisnike mobilnih telefona uveo u svet proširene realnosti. Sada i Apple i Google nude razvojne AR alate, kao što su ARkit i ARCore i prema istraživanju Deloitt‑a, očekuje se da će u 2018. više od milijardu korisnika mobilnih telefona kreirati neku vrstu AR sadržaja.

Vrednost proširene realnosti rašće zajedno s IoT tržištem. Ova dva segmenta biće sve čvršće povezana – IoT će biti sredstvo prikupljanja, a AR način prezentacije prikupljenih informacija. Na kraju će sve to dovesti do revolucije u marketinškom segmentu, u kome će klasične brošure, uputstva i flajeri postati zastareli. Dobro, dali smo sebi slobodu da zavirimo u malo dalju budućnost, ali iz današnje perspektive to je izvestan sled razvoja događaja.

AR će iz korena promeniti način komuniciranja, jer ćemo imati mogućnost da „direktno“ kontaktiramo tehničku podršku. On će efikasno zameniti i telepresence sisteme u poslovnom okruženju, kao i način obuke zaposlenih. Primena AR‑a uzimaće sve više maha u procesu dizajniranja. Prvi put dizajneri su dobili priliku da u realnom vremenu i okruženju sagledaju promene u dizajnu koje su napravili u 3D modelu proizvoda. Isto tako, prvi put mogu da „opipaju“ i pogledaju proizvod i da ga vide u prirodnom okruženju čak i pre nego što je zaista napravljen. To će dovesti do bolje osmišljenih proizvoda, ali će skratiti i proces njihovog dizajniranja i razvoja.

Prema Forrester‑u, to će znatno povećati potražnju za AR developerima koji znaju kako da kreiraju proširenu realnost i NLP (Natural Processing Language) zasnovano okruženje. S obzirom na to da takvih developera danas nema mnogo, biće vrlo brzo razgrabljeni, što će podići i cenu njihovog rada. To će generisati značajnu potrebu za novim obrazovnim profilima i novim radnim mestima, pa je možda vreme da, ako se još uvek školujete, počnete da razmišljate o tome.

(Objavljeno u PC#252)

