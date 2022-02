Renault Nissan korporacija najavila 35 električnih automobila do 2030. godine

Alijansa Renault Nissan Mitsubishi objavila je da planira da potroši 25,8 milijardi dolara sa ciljem da do 2030. godine ima 35 EV. Kao deo toga, grupa će razviti pet novih platformi koje dele brendovi sa 80% uobičajene upotrebe kao deo strategije „pametne diferencijacije“.

Renault planira razvoj potpuno čvrstih baterija do 2028. godine

Alijansa se fokusira na čista električna vozila i „inteligentnu i povezanu mobilnost“. Cilj joj je da poveća zajedništvo između vozila sa sistemom “pametne diferencijacije” koji omogućava udruživanje za platforme, proizvodne pogone, pogonske sisteme i segmente vozila. Stoga, predstavljeno je pet odvojenih platformi, uključujući pristupačni CMF-AEV koji je osnova za Renault-ov budžetski model Dacia Spring, KEI-EV platformu za ultra-kompaktna EV i LCV za komercijalna vozila kao što su Renault Kangoo i Nissan Town Star. Drugi je CMF-EV, koji trenutno koriste Nissan Ariya i Renault Megane E-Tech.

Konačno, platforma CMF-BEV će se koristiti za kompaktna EV, ali će smanjiti troškove za 33% i potrošnju za 10% u poređenju sa trenutnim Renault Zoe. To će biti osnova za 250.000 vozila godišnje pod brendovima Renault, Nissan i Alpine, uključujući Renault R5 i Nissan-ov predstojeći EV koji će zameniti Micra. Renault je saopštio da će koristiti zajedničku strategiju za baterije, sa ciljem da do 2030. godine dobije 220 GWh proizvodnog kapaciteta. Planira da smanji troškove baterija za 50% do 2026. i 65% do 2028. Cilj je da razvije potpuno čvrste baterije do 2028. godine.

Alijansa je takođe saopštila da ima za cilj da do 2026. godine ima 25 miliona vozila povezanih sa svojim cloud sistemom, što bi omogućilo OTA ažuriranja poput Tesla-e. Vest je usledila nakon najave Renault-a da će elektrifikovati dve trećine svojih automobila do 2025. godine, sa oko 90% električnih vozila u svojoj ponudi do 2030. Sa novim platformama i najavom saradnje, čini se da će zajedničke platforme sa „pametnom diferencijacijom“ biti ključne za ispunjenje ciljeva.

Izvor: Engadget

