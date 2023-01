Returnal stiže 15. februara na PC

Sledeća ekskluziva za PS5 koju Sony donosi na PC je Returnal, pošto će bullet hell roguelike pogoditi Steam i Epic Games Store 15. februara. To je samo nekoliko nedelja pre nego što će The Last of Us Part I doći na PC 3. marta.

Za novi Returnal trebaće vam jača oprema

Pored datuma izlaska, Housemarque u vlasništvu kompanije Sony otkrio je više detalja o PC verziji. Postoji podrška za NVIDIA DLSS i AMD FSR, kao i NVIDIA tehnologiju za skaliranje slike. Climax Studios, koji je podržao razvoj Returnal-a, dodao je podršku za refleksije praćene zracima da idu uz postojeće RT senke.

Returnal ima dva nova formata široke rezolucije na računaru, Ultrawide 21:9 i Super Ultrawide 32:9. Sa audio strane, možete očekivati Dolby Atmos, dve 3D audio opcije i 5.1 ili 7.1 surround zvuk. Možete da priključite DualSense kontroler za haptičku povratnu informaciju i adaptivnu podršku okidača.

Da biste igrali Returnal na računaru, trebaće vam najmanje NVIDIA GeForce GTX 1060 ili AMD Radeon RX 580 GPU, Intel Core i5-6400 ili AMD Rizen 5 1500X procesor, 16GB DDR4 memorije i 60GB memorije. Naravno, trebaće vam snažnija oprema da biste dobili puni uticaj Returnal-ove impresivne vizuelne slike i neonskih metaka.

