Review: BlackBerry KEY2 LE – BlackBerry iskustvo upola cene

Nakon izuzetno uspešne revitalizacije brenda BlackBerry, kao i Key 2 telefona, pojavila se potreba da se iskustvo koje donosi BlackBerry uređaj prenese i u pristupačniju kategoriju. Tako je nastao model sa sufiksom LE.

BlackBerry telefoni prilično su skupi, što uopšte ne čudi kada imamo u vidu da dobar deo njihove cene otpada na – softver i usluge. Reč je o sjajnim poslovnim telefonima, kod kojih uopšte nije poenta u hardveru, pa stoga kada se posmatra odnos dobijenog i uloženog samo spram hardvera, korisnik dobija iskrivljenu sliku o vrednosti telefona. Čak je i odličan Key 2 model zapravo „samo” Android pametni telefon srednje klase, kada ga posmatramo kroz hardver. No, softver je taj koji pravi razliku, ali i cenu.

Na koji način ponuditi kupcima pristupačniji telefon koji donosi slično iskustvo? To je bila misaona radnja kojom se došlo do BlackBerry Key 2 LE modela, koji je tek nešto slabiji od top-varijante, hardverski posmatrano. Međutim, donosi pomenuti softver i to po gotovo dvostruko nižoj ceni. Lepo zvuči, zar ne?

Odmah ćemo nabrojati razlike – Key 2 LE koristi nešto više plastike u izradi naspram metala, Snapdragon 636 umesto 660, 4 GB umesto 6 GB RAM-a, bateriju od 3000 umesto 3500 mAh, kao i kameru u 13 + 5 MP kombinaciji umesto 12 + 12 MP varijante. Kada pogledate, deluje kao sasvim razuman kompromis za gotovo upola nižu cenu, zar ne? Osnova dobrog poslovnog iskustva je tu – BlackBerry Launcher softver zajedno sa fizičkom tastaturom.

Povratak u budućnost

Tastatura je u suštini najveći adut ne samo ovog telefona već i čitave linije BlackBerry proizvoda, donoseći sjajne mogućnosti u svakodnevni rad zahvaljujući posebno oblikovanim tasterima sa solidnim razmakom između njih, raspoređenim u četiri reda. Pomalo je teško navići se na fizičku tastaturu nakon toliko godina korišćenja virtuelnih, ali kada se jednom (ponovo) naviknete, odvikavanje je još teže. Rad s porukama, mail-ovima i tekstom uopšte je fantastičan, tako da je ovo pravi izbor za sve koji vole, žele ili moraju da komuniciraju na taj način. Zahvaljujući SpeedKey tasteru mogu se dodeliti posebne uloge tasterima, u vidu alternativnih znakova ili aktiviranja neke posebne opcije, aplikacije i slično, što donosi mogućnost korišćenja čak 52 prečice. U Space tasteru smešten je i skener otiska prsta.

Key 2 LE dolazi sa operativnim sistemom Android 8.1 Oreo, te pomenutim BlackBerry Launcher-om koji omogućava potpunu enkripciju ne samo telefona i podataka na njemu već i komunikacije. Instalirana DTEK aplikacija nadzire stepen bezbednosti telefona i iz nje je moguće lako i brzo podešavati parametre vezane za bezbednost, na šta će korisnika i sama aplikacija upozoravati. Productivity Tab sa desne strane je neka vrsta agregatora informacija vezanih za posao. Tu možete pregledati brojne poruke, task-ove, nadzirati poslovnu komunikaciju i slično. BlackBerry Messenger je jedna od najboljih alatki u tom smislu, budući da ovaj servis nudi potpuno šifrovano komuniciranje. Najzad, tu je i programabilni Convenience Key taster kom možete dodeliti bilo koju funkciju. Sam softver je osmišljen tako da bude pregledan i u tom pogledu, uz određenu dozu razumevanja za davanje prioriteta poslovnim funkcijama, nemamo nikakvih primedbi.

Ekran od 4,5 inča rezolucije 1620 × 1080 piksela sa 3 : 2 odnosom stranica je IPS tipa, i bilo je neophodno da bude takav da bi se našlo mesta za fizičku tastaturu. Key 2 LE nije šampion niti u jednoj kategoriji – no, s druge strane, uspeva da isporuči sasvim pristojne performanse, kamere su sasvim korektne, a jedino bismo voleli da Dual SIM slot nije hibridan, već da poslovni korisnik može koristiti i dve SIM kartice i microSD za proširenje skladišta. Drugim rečima, ovo nije šampion, ali svuda daje solidne rezultate. Pri tome, on svoju misiju u potpunosti ispunjava – čini BlackBerry iskustvo dostupnijim, tako da razloga za zadovoljstvo ima veći broj radnika, a ne samo direktori i pokoji dovoljno visoko pozicionirani menadžer.

Korisna adresa: https://blackberrymobile.com/product/blackberry-key2-le/

