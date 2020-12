Review: QNAP TVS‑472XT NAS – Raznovrsno umrežavanje

Iz Mikroprinc‑a nam je stigao novi QNAP TVS‑472XT NAS. Izdvaja se parom Thunderbolt 3 portova koji mu omogućavaju brzu komunikaciju sa najmodernijim računarima, ali i puno korišćenje potencijala 10 GbE mreže.

NAS s Thunderbolt-om

QNAP NAS TVS‑472XT‑PT‑4G, kako je puno ime testiranog uređaja, liči na sve modele iz QNAP‑ove poslovne linije – kompaktno kućište crne boje (bela boja je rezervisana za NAS‑ove namenjene kućnim primenama), četiri fioke za umetanje diskova ili SSD uređaja, dvolinijski displej za lakšu kontrolu rada, nekoliko statusnih dioda i kontrolnih tastera. Ključnu razliku vidite kada pogledate zadnji panel: uz dva klasična (1 Gbps) porta i jedan brzi 10 GbE port, tu su i dva Thunderbolt priključka.

Thunderbolt interfejs većina korisnika vezuje za Apple računare, ali je to zapravo protokol koji je dizajnirao Intel, doduše u saradnji sa Apple‑om, pa se već godinama koristi na Macintosh sistemima, kao naslednik nekad popularnog FireWire interfejsa. Glavni adut mu je što obezbeđuje brzine prenosa do 10 Gbps i to još u prvoj verziji koja je objavljena 2011. godine. U verziji 2 brzina je udvostručena, dok verzija 3 obezbeđuje brzinu prenosa do 40 Gbps, makar teorijski. U verziji 3 je takođe promenjen konektor, pa je umesto Mini DisplayPort slota stavljen USB‑C konektor.

Koliko je NAS‑u potreban Thunderbolt stvar je scenarija primene. Ukoliko NAS stoji negde u serverskoj sobi gde mu retko ko prilazi, verovatno ćete ga umrežiti preko 10 GbE porta i „zaboraviti“ na njega. Ali, ako NAS stoji na radnom stolu, Thunderbolt donosi veliku prednost za korisnike novih PC ili Mac laptopa. Kroz isti port istovremeno punite bateriju, napajate računar, šaljete sliku na jedan ili dva eksterna monitora, umrežavate računar, a sada ste i spremni za brzu razmenu podataka sa NAS‑om. Docking station vam praktično i ne treba ako vaš računar ima Thunderbolt port. U takvom scenariju dobro će doći i HDMI port, koji omogućava da video sadržaje sa NAS‑a šaljete na ekran, u 4K rezoluciji i uz osvežavanje na 60 Hz.

Ostale karakteristike TVS‑472XT su na visokom nivou, na koji nas je QNAP već i navikao. U njega možete umetnuti proizvoljne hard‑diskove koji će biti u nekom od RAID režima, a postoji i mogućnost korišćenja SSD‑a za keširanje komunikacije, radi postizanja još boljih performansi. U centru sistema nalazi se Intel Pentium G5400T procesor koji radi na 3.1 GHz, što otvara vrata pokretanju virtuelnih mašina i pretvaranju ovog NAS‑a u server.

U tom slučaju se može razmotriti mogućnost proširenja RAM‑a: osnovna 4 GB su sasvim dovoljna za NAS primene, ali u slučaju pokretanja virtuelnih mašina memorija je uvek dragocena, pa je možete proširiti do 32 GB. Pentium procesor je takođe kompatibilan sa gomilom aplikacija, pa Hybrid DeskStation omogućava da na NAS‑u pokrenete PLEX, Surveillance QVR Pro, Skype, Linux Station, KODI… zavisno od odabrane namene uređaja.

QNAP TVS‑472XT je moćan, univerzalan uređaj koji možete da prilagodite svom okruženju i svojim potrebama. On je bezbedna kuća za vaše podatke, ali i mnogo više od toga, u zavisnosti od rola koje ćete mu dodeliti. Zaslužuje da ga ozbiljno razmotrite ako radite u modernom IT okruženju.

Korisna adresa: mikroprinc.com

