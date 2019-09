Review: QNAP TS-832X-8G – Igra osam diskova

Prostora na diskovima nikad dovoljno, pa se može desiti da, uz sve instalirane terabajte, prostor na NAS‑u postane ograničenje. Ukoliko ste se opredelili za QNAP TS‑832X‑8G problema neće biti – samo ćete dodati još jedan disk. Ovaj uređaj ih prima čak 8!

Mikroprinc nam je ovoga meseca poslao na test uređaj namenjen firmama koje imaju (ili smatraju da će u budućnosti imati) zaista mnogo podataka, a ipak ne bi da troše više novca nego što je neophodno. QNAP TS‑832X‑8G je uređaj jednostavnog dizajna i sasvim klasičnog izgleda, osim što pomislite da je rastegnut u širinu. Umesto uobičajena 4, ovde imamo čak 8 fioka za smeštanje 3.5“ ili 2.5“ hard‑diskova, par kontrolnih tastera i statusnih dioda i… ništa više. Sa zadnje strane je nekoliko uobičajenih konektora kao i priključak za napajanje – za razliku od mnogih modela koje smo ranije testirali, ovde se ne isporučuje poseban ispravljač već se NAS uključuje direktno u 220 V mrežu odnosno, po mogućnosti, u UPS. Sav ovaj hardver je učinio da NAS bude prilično težak – oko 6.5 kilograma, i to bez ugrađenih diskova.

Koliko ćete diskova ugraditi zavisi od vaših potreba – možda je dobro početi od 4, pa koristiti RAID‑5 koji obezbeđuje da čak i ako jedan od diskova otkaže podaci budu očuvani. Ili dodate još jedan disk pa izaberete RAID‑6, otporan na istovremeno otkazivanje čak dva diska. Postoji i mogućnost da koristite hot‑spare, disk koji će biti spreman da automatski uskoči u igru ako jedan od osnovnih diskova otkaže. Kada na to dodate mogućnosti QNAP softvera da formira snapshot kopije podataka kako bi vas zaštitio od ransomware napada, vidi se da je sigurnosti posvećeno mnogo pažnje.

Podržana je i Qtier funkcija za automatsko keširanje podataka na SSD koji, uz ugradnju opcionog PCIe adaptera, može da bude i ultra brza M.2 SSD kartica. Opcija pri konfigurisanju ima dosta, pa da biste postigli optimalnu sigurnost treba da potrošite određeno vreme u upoznavanje ponuđenih mogućnosti i izbor onoga što vam je zaista potrebno; kada se odlučite, sve ćete podesiti kod jednostavan i efektan Web interfejs.

NAS koristi quad‑core procesor Amazon Alpine AL‑324 ARM koji radi na 1.7 GHz – to je SoC (System on Chip) rešenje koje obezbeđuje dovoljno snage za ovaj uređaj, ali i razne dodatne usluge, među kojima su dva 10 GbE SFP+ porta u koja direktno možete utaći optički kabl; za klasičnije okruženje tu su i dva gigabitna Ethernet porta. To što nije korišćen neki klasičan Intel ili AMD x86 procesor ima i mana, pošto neke od aplikacija iz QNAP biblioteke ne rade na ovom čipu. Primetili smo da nedostaju Virtualization Station i Linux Station, a i spisak backup i sync aplikacija je skromniji. Zato pre kupovine treba proveriti da li su svi alati potrebni za konkretnu primenu raspoloživi.

Model koji smo dobili na test ima 8 GB memorije (2400 MHz DDR4), pri čemu postoje i varijante sa 2 i sa 16 GB. Za ostala proširenja obezbeđena su dva PCI‑Express slota pri čemu u donji smeštate bilo koji adapter, dok je gornji rezervisan na Qnap wireless card.

U klasičnoj gigabitnoj Ethernet mreži TS‑832X je čitao i pisao podatke maksimalnom brzinom od 115 MB/s dok su u 16 GbE mrežama, prema iskustvima kolega, postignute brzina sekvencijalnog čitanja od 1.10 GB/s, odnosno upisa 730 MB/s. Folder od 22 GB sa oko 10,000 fajlova raznih dužina prekopiran je brzinom 2.4 Gbps. Nadamo se da ćemo već sledećeg meseca moći da proverimo i dopunimo ove rezultate u pravom 10 GbE okruženju.

Uz cenu od 130.000 dinara (sa PDV‑om), TS‑832X obezbeđuje mnogo snage i prostora za ekspanziju, pa ga preporučujemo firmama koje obrađuju velike količine podataka i zahtevaju visoku bezbednost i vrhunske performanse.

