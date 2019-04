Review: Samsung Galaxy S10 iz tri ugla

Samsung je predstavio svoju Galaxy S10 seriju mobilnih telefona, s kojom se veći deo redakcije intenzivno družio tokom prethodnog meseca. Donosimo najvažnija zapažanja, karakteristike, pa i savete. Počinjemo od deset snažnih aduta za kupovinu!

Ekran zvani savršenstvo – Novi Galaxy S10 odlikuje se fantastičnim Dynamic AMOLED ekranom. Reč je o još boljim rešenjima koja donose jasniji i živopisniji ekran nego ikada do sada, sa HDR10+ sertifikatom i dinamičkim mapiranjem tonova. S10 i S10+ koriste zakrivljeni ekran ultravisoke rezolucije koji se prostire preko ivica, dok S10e ima ravan ekran, tako da svako može da bira ono što mu je po volji. Rekorderi su po preciznosti boja, kao i kontrastu od preko 2.000.000:1.

Vrhunske performanse – Svi Galaxy S10 telefoni koji se prodaju u Evropi imaju isti čipset – Exynos 9820, osmojezgarni čipset koji je u ovom trenutku jedan od najbržih u svetu. Posebno se to odnosi na 12‑jezgarni Mali‑G76 GPU, pošto je reč o najbržem grafičkom sistemu u Android svetu danas. Zanimljivo je da američke verzije S10, kao i verzije koje se prodaju u Kini, koriste Snapdragon. Svi telefoni u osnovnoj verziji stižu sa 128 GB skladišnog prostora, što se može dopunjavati memorijskom karticom. S10e ima 6 GB RAM‑a, dok S10 i S10+ startuju od 8 GB RAM‑a.

Pun spektar dimenzija – Galaxy S10 telefoni stižu u različitim veličinama. S10+ je najveći, s ekranom dijagonale 6,4 inča. S10 ga prati sa 6,1 inčom, dok S10e ima dijagonalu od 5,8 inča. Iako 0,3 inča ne deluje kao velika razlika, u praksi je utisak sasvim različit.

Sjajan zvuk – Svi telefoni imaju stereo‑zvuk, kao i 3,5‑milimetarski audio‑konektor, što je retkost u segmentu visoke klase. Istovremeno, poseduju niz interesantnih mogućnosti kada se „zagrebe ispod površine“. Recimo, ovo su prvi telefoni koji donose Dolby Atmos zvuk u gejming mod.

Najbolja selfi kamera – Galaxy S10 telefoni imaju fantastičnu prednju kameru rezolucije 10 Mp, koja je kod S10+ potpomognuta dodatnim senzorom od 8 Mp. Bez obzira na model, svi imaju Dual Pixel PD autofokus zahvaljujući čemu su selfiji, kratko rečeno, fantastični.

Trostruka zadnja kamera – Sistem zadnjih kamera podrazumeva tri senzora na S10 i S10+ telefonima: wide od 12 Mp, ultra‑wide od 16 Mp i telefoto od 12 Mp. U kombinaciji s puno puta isprobanim procesiranjem, rezultat su fenomenalne fotografije, naročito u širokougaonoj formi. S10e ima „samo“ dve kamere, odbacujući telefoto senzor, ali ukoliko vam zumiranje nije previše bitno, dobijate iskustvo kao i kod većih modela.

Odlična autonomija – Samsung je majstor da izvuče dugo trajanje iz bilo kakve baterije. S10+, S10 i S10e stižu sa baterijama kapaciteta 4100 mAh, 3400 mAh i 3100 mAh. Dan intenzivne upotrebe lako se postiže, u praksi i dva.

Novi interfejs – Samsung je implementirao OneUI korisnički interfejs, koji radi povrh Android 9 Pie operativnog sistema. Donosi mnoštvo novih mogućnosti i opcija koje će korisnici veoma ceniti. Nas je posebno impresionirao prelazak iz standardnog u Dark režim rada koji štedi oči u slabije osvetljenim prostorijama.

4K video‑snimanje na prednjoj i zadnjoj kameri – Novitet je i SuperSteady video‑snimanje, odnosno 4K video‑snimanje sa stabilizacijom. Ne samo da je ono podržano na zadnjoj već i na prednjoj kameri. Rezultat su izvanredni snimci, tako da su S10 uređaji u ovom trenutku najbolji telefoni za video‑snimanje.

Divne boje – Svi S10 telefoni dostupni su u zanimljivim bojama: standardnoj crnoj, ali i veoma lepim nijansama bele, zelene i plave. Najmanji, S10e, stiže i u limun‑žutoj boji, koja mu posebno dobro stoji. Samsung je ove godine napravio pun pogodak s bojama.

Bez servisa S10 nije S10

Autor segmenta: Voja Gašić

Već godinama se trudim (uz skromne rezultate) da objasnim korisnicima da savršen hardver i brojke u benchmark testovima ne govore mnogo o stvarnoj upotrebljivosti uređaja. Dobar adut je Samsung, kompanija koja je uspešna zato što softveru i servisima posvećuje mnogo pažnje. Vrednovanje isključivo po performansama može donekle da se toleriše kod gejmera, ali ni tu baš nije čista situacija. Uz S10 jednostavno morate da koristite neke od dodatnih pogodnosti koje ga čine jednom od najboljih opcija za napredne korisnike.

Samsung nalog – možete da koristite telefon i bez ovog naloga, ali on je preduslov da koristite sve ostale Samsung‑ove servise. Registrujte se na account.samsung.com.

Samsung Smart Switch – kao ponosni vlasnik nekog Samsung Galaxy S10 modela, verovatno ćete poželeti da odmah prebacite podatke sa starog telefona. Čak i ako niste imali Samsung, ova aplikacija pomoći će vam da prebacite baš sve sa starog telefona što vam je bitno ili samo zabavno.

Samsung Cloud – sačuvaće sva podešavanja vaših telefona. Iako je to moguće i bez Samsung Cloud‑a, 15 GB koje dobijate nisu za bacanje, a Samsung će pouzdanije sačuvati fina podešavanja specijalizovana za Galaxy S10 i njegove aplikacije. Po potrebi možete da dokupite dodatni prostor.

Samsung Store – specijalizovana prodavnica aplikacija u kojoj ima svakakvih zanimljivih stvari, ne samo za S10 već i za ostale Samsung uređaje. Svašta tu ima, počevši od mnogih besplatnih stvari koje se kod Google‑a plaćaju do posebno prilagođenih aplikacija s etiketom Made for Samsung. Istražujte temeljno.

Samsung Flow je jedna od mojih omiljenih aplikacija. Omogućava povezivanje Samsung uređaja do nivoa da nastavite posao (ili zabavu) na tabletu tačno tamo gde ste stali. Samsung Flow Windows drajver će vam otvoriti sasvim novi svet saradnje s PC računarom uz raznovrsne bezbednosne mere koje možete da primenjujete: računar se „otključava“ biometrijskim metodama kojima S10 obiluje, „zaključava“ se ako se udaljite s telefonom, razmenjuju se slike, kontakti, e‑mail‑ovi, SMS‑ovi… Flow je, reklo bi se, bio neposredna inspiracija za Windows Your Phone aplikaciju koja još uvek daleko zaostaje po mogućnostima.

Samsung Knox brine o generalnoj bezbednosti vašeg uređaja, ali nudi i posebno siguran prostor za smeštanje osetljivih informacija, poslovnih ili finansijskih koji mobilno plaćanje čine daleko bezbednijim nego na ostalim Android uređajima.

Samsung Health ima već čuvenu istoriju, a obilje senzora na Galaxy S10 modelima čini da se nadgledanje vašeg zdravlja i kondicije i njihove istorije, odvija uz daleko više izmerenih parametara. Lično sam odustao kad mi je aplikacija obaveznih 6.000 koraka zamenila s (ničim neizazvanih) 10.000 koraka dnevno.

Samsung Bixby – iako se, naizgled, radi „samo“ o još jednom glasovnom asistentu, Bixby je mnogo više od toga. Slušaće vaše komande, prevodiće s nepoznatih jezika, prepoznavati komplikovane zahteve za pretragom, ali i uočavati vaše navike i rutinu i podsećati vas i upozoravati. Naravno, ako to želite. Vrlo je koristan ako imate neku redovnu terapiju, ali može pomalo da vas nervira stalnim upozorenjima da danas niste prešli ni blizu onih pomenutih 10.000 koraka.

Samsung SmartThings je aplikacija koja u nama budi najveće želje za novim uređajima. Uz nju ćete kontrolisati sve Samsung pametne uređaje, ali i ostale smart uređaje u kući koji se ponašaju po usvojenim standardima. I ne samo kontrolisati već i programirati pametne uređaje da se pametno i pristojno ponašaju i kad vi niste tu.

Samsung Galaxy Wearable – satovi i narukvice na neki način predstavljaju „produženu ruku“ vašeg telefona, pa nema razloga da iz njih ne izvučete maksimum.

Korisnih aplikacija i servisa ima još mnogo, ali Galaxy S10 familija zaslužuje da koristite barem ove koje smo pomenuli da biste potpuno uživali u novom telefonu.

Galaxy S10e: Dobra ravnoteža

Autor segmenta: Marijana Pečić

Galaxy S10e jedan je od tri Samsung‑ova vodeća pametna telefona koji su predstavljeni početkom marta. Jeftiniji je od ostalih uređaja iz S10 serije, što bi moglo da navede na pomisao da je inferiorniji od njih, ali mnogima upravo S10e donosi ravnotežu za kojom tragaju!

S10e je manji od svojih kolega, ali i dalje ima odličan 5,8‑inčni Dynamic AMOLED ekran, istina malo niže rezolucije u odnosu na top‑modele – 1080×2280 piksela. Dimenzije čine da upravljanje jednom rukom bude znatno efektnije, a telefon lepše prianja u ruci. Ekran nije zakrivljen već ravan i dozvoljava više prostora za držanje, pa ne brinete da ćete nešto slučajno kliknuti.

S10e ima otvor za prednju kameru rezolucije 10 Mp, koji i dalje deli ljubitelje u dva tabora. Kako bilo, otvor je bolji od čuvenog zareza, a u svakodnevnoj upotrebi lepo se uklapa i nije primetan. Prednja kamera je, kao i na celoj S10 seriji, među najboljima na svetu. Poseduje mogućnost 4K video‑snimanja sa stabilizacijom i Dual Pixel Phase Detection autofokusom. Zadnje kamere (široka 12 Mp i ultraširoka 16 Mp) praktično su iste kao i kod ostalih vodećih modela, jedino fali telefoto kamera, ali ukoliko zum nije neophodan, dobijamo isto što imaju i najjači telefoni.

Skener otiska prsta ugrađen je u taster za uključivanje, sa strane, radi dobro i jedan je od najbržih na tržištu. Postoji čak i opcija da se namesti da pored biometrijskog otključavanja uređaja služi i kao gesture pad kojim možemo pokretom prsta nadole da spuštamo notifikacioni panel. Možda je čak i previše osetljiv, pa može da se desi da ga slučajno povučete iako niste hteli, ali kada se naviknete, shvatite koliko je zapravo korisno da ne morate svaki čas da posežete za gornjom ivicom ekrana kako biste isključili zvono ili aktivirali Bluetooth. Možda nije tehnološki „kul“ kao što je ultrasonični senzor otiska prsta koji se nalazi na ostatku S10 serije, ali je vrlo funkcionalno.

S10e ne žrtvuje performanse. Čipset je istovetan onom iz vodećih modela (Exynos 9820 Octa), što je posebno značajno jer je kompaktan pa imamo mnogo snage u malom paketu. Jedina razlika je u prisustvu 6 GB RAM‑a, umesto 8 GB u S10 i S10+.

Što se tiče baterije, S10e ima bateriju kapaciteta 3100 mAh koja je nešto slabija u odnosu na S10 i S10 Plus, ali jača u odnosu na S9 bateriju, što bi trebalo da drži uređaj u funkciji ceo dan i da vam ostane do 30 odsto, barem u normalnim uslovima korišćenja. Primetili smo da nije od zgoreg isključiti Always On Display u aktivnom stanju, jer troši previše energije.

Osim bežičnog punjenja, na raspolaganju je i Power Share opcija, kojom se bežično pune drugi uređaji, uključujući druge telefone, pametne satove i slušalice. Power Share puni relativni sporo, snagom od 9 W, ali je to i dalje vrlo korisna funkcionalnost telefona.

Novina koju je Samsung uveo sa ovom serijom jeste saradnja sa Instagram‑om. Koristeći ovaj novi režim, Instagram mode, možete da počnete sa uređivanjem pomoću Instagram‑ovih alata, dodajete stikere ili haštagove, i prelazite u Stories opciju aplikacije direktno iz S10 kamere, što je odličan dodatak za ljude koji često koriste društvene mreže, a posebno će se dopasti svim Instagram zavisnicima.

Sve u svemu, S10e je sjajan telefon s kojim sigurno nećete pogrešiti. Ukoliko vam nije potrebna telefoto kamera, ogromna baterija ili gigantski ekran, već želite kompaktan telefon odličnih performansi i mogućnosti, ovo je pravi izbor za vas.

Korisna adresa: samsung.com/rs

