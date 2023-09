Rise with SAP Leadership Forum održan u Beogradu

Kompanija SAP je u utorak, 19. septembra, u Beogradu održala godišnji forum za korisnike i partnere iz regiona Zapadnog Balkana pod nazivom “Rise with SAP”, na kojem su predstavljene najnovije tehnologije i ideje zahvaljujući kojima poslovanje postaje održivo, odgovorno i profitabilno.

Forumu su prisustvovali korisnici koji su od najeminentnijih SAP eksperata iz Srbije i regiona saznali šta RISE with SAP omogućava. Radi se o sigurnoj migraciji trenutnih ERP podataka i procesa u Cloud. Svakoj od kompanija će na personalizovan način biti dostupan odgovarajući ERP softver, usluga transformacije, poslovne analitike i ekspertiza partnera kako bi bezbedno svoje poslovanje migrirala na Cloud.

Posebno interesovanje kod posetilaca Rise with SAP Leadership Foruma izazvao je panel „Build your business case in cloud“ tokom kojeg su predstavnici kompanija Galenika, Sport Vision Group i United Group, koje već koriste SAP Cloud rešenja: SAP S/4HANA Cloud, Customer Data Cloud, CX portfolio razmenili iskustva i pomogli budućim korisnicima da lakše donesu odluku o transformaciji svog poslovanja. Svi učesnici panela su se složili da je nekada bilo nazamislivo implementirati SAP rešenja za godinu dana, što je danas slučaj i da im je SAP pomogao da otklone tehničke i organizacione izazove sa kojima su se susretali u poslovanju, te da ne postoji dilemma da li preći na Cloud. Za taj proces neophodna je samo dobra interna analiza u kompaniji kada da se to uradi, šta od rešenja da se integriše i kako, i zaključak je da Cloud donosi pristup svim podacima na jedan klik što pojednostavljuje i ubrzava procese.

Josephin Galla – Direktorka SAP Jugoistčna Evropa

“RISE with SAP Leadership Forum je bio prvi veliki događaj posle nekoliko godina. Broj prisutnih i pažnja sa kojom su pratili konferenciju, dokazuje relevantnost tema koje je SAP kao partner za digitalnu transformaciju ponudio. U ovakvim vremenima, organizacije se konstantno suočavaju sa promenama – bilo interno ili eksterno, i ponosna sam što vidim korisnike kao što su Galenika, Sport Vision ili United Group da naglašavaju važnost inovacija i orijentisanost na budućnost.” izjavila je Josephin Galla, direktorka SAP za region Jugoistočne Evrope.

“Izuzetno mi je drago da smo posle višegodišnje pauze organizovali skup posvećen SAP korisnicima u našoj regiji. Tema ovogodišnjeg skupa je bila RISE with SAP, odnosno ponuda softvera i usluga za prelazak u SAP Cloud koju vidimo kao važan deo strategije naših korisnika.” rekao je Branislav Sekulović, direktor SAP Zapadni Balkan.

Branislav Sekulović – Direktor SAP Zapadni Balkan

Podaci su odavno postali izuzetno važni za svaku kompaniju i uspešnost poslovanja zavisi od načina primene podataka sa kojima se raspolaže. Zbog toga je jedna od tema bila stvarna vrednost podataka koje kompanije poseduju i mogućnosti objedinjenja tih podataka radi temeljne analize i donošenja optimalnih poslovnih odluka.

Održivo poslovanje

Održivost u poslovanju je relevantnija nego ikad. Kompanije su pod pritiskom da budu transparentne sa svojim podacima i procesima. SAP poseduje rešenja za upravljanje održivošću za ESG izveštavanje, klimatske akcije, cirkularnu ekonomiju i društvenu odgovornost.

SAP rešenja za održivost poseduju funkcionalnost i karakteristike specifične za svaku industriju koje kompanijama pomažu da kreiraju održivo poslovanje kroz operacije, iskustva i finansijske uvide u svoje osnovne poslovne procese.​​

Koliko je ova tema važna pokazuje nedavno istraživanje koje su sproveli Oxford Economics i SAP. U istraživanju je učestvovalo preko 2000 ispitanika pripadnika najvećeg nivoa menadžmenta iz kompanija koje posluju širom sveta i zajednički je zaključak da je održivost prepoznata kao pokretač efikasnijeg poslovanja, da doprinosi boljoj reputaciji brenda i da korisnici i zaposleni očekuju od kompanija da su posvećene ciljevima održivosti i u krajnjem slučaju održivost je ta koja povećava profit. Čak 63% ispitanika je odgovorilo da njihove kompanije već imaju definisan plan kada se govori o održivosti. Taj plan se najčešće fokusira na upravljanje otpadom, emisiju ugljen dioksida i korišćenje energije iz obnovljivih izvora. Ono što je ispitanicima izuzetno važno jeste stvaranje bezbednog, raznolikog i inkluzivnog radnog okruženja. Čak 91% ispitanika daje prioritet kompanijama koje zagovaraju različitost i inkluzivno radno okruženje, dok 76% tvrdi da je raznovrsno radno okruženje ključ za uspeh inicijativa za održivost. Ispitanici su se takođe fokusirali na razvoj veština i sposobnosti radnika (89%), većina kaže da u svojim kompanijama praktikuju prekvalifikacije ili mogućnosti za usavršavanje postojećih zaposlenih.

Partneri ovogodišnjeg Rise with SAP Leadership Foruma su bili Axians, B4B, Coming, Eviden, ITBO, M&I Systems Group, Nites, Planetsoft, Sapiens Solutions, Sinfon, Wireless Media.

