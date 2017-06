RITTAL na Cebit-u

Na ovogodišnjem sajmu CeBIT 2017 u Hanoveru Rittal je predstavio napredna IT rešenja i usluge za data centre. Klijentima to omogućava uštede, optimizaciju i unapređenje procesa poslovanja, uz istovremeno povećanje pouzdanosti rada IT sistema.

Centralno mesto na štandu zauzeo je standardizovani kontejnerski data centar dužine 12 metara, kao modul koji se koristi za izgradnju Lefdal cloud data centra u Norveškoj, u saradnji s Rittal‑om kao jednim od nosilaca projekta. Reč je o standardizovanom, modularnom i skalabilnom kontejnerskom rešenju data centra čiji kapacitet napajanja i hlađenja može da se prilagodi potrebama korisnika. Konceptom standardizovanog i modularnog rešenja smanjuju se troškovi proizvodnje i rok isporuke, uz jednostavno proširenje kapaciteta u slučaju potrebe.

Edge Data Centar za inovativna IoT rešenja

U kompanijama u kojima je za proizvodnju neophodna komunikacija IT resursa i odziv u realnom vremenu, Rittal Edge Data Centar omogućava efikasno rešenje po sistemu „ključ u ruke“, otvarajući put za primenu industrije 4.0. Edge Data Centar ima unapred konfigurisanu IT infrastrukturu i sastoji se od dva Rittal TS IT reka sa odgovarajućim modulima za klimatizaciju, distribuciju napajanja, UPS, protivpožarnu zaštitu, monitoring i kontrolu pristupa. Zahvaljujući sveobuhvatnoj standardizaciji, izbor navedenih jedinica može brzo i lako da se prilagodi potrebama klijenta. Sistem je modularan i proširiv, po dva reka istovremeno.

Prednosti ovakvog rešenja ogledaju se u tome što nije potrebno trošiti novac za građevinske radove tj. opremanje posebne prostorije za smeštaj IT opreme – celokupno rešenje nalazi se unutar rekova, koji istovremeno pružaju više nivoa zaštite prema IP standardu, a mogu se smestiti i u „neuslovnim“ prostorijama. Rešenje je i „mobilno“, pa u slučaju potrebe može brzo i lako da se prenese na novu lokaciju.

Za dodatnu fizičku zaštitu kritičnih komponenti i zaštitu od toplote, prašine i prljavštine u industrijskim okruženjima, Rittal Edge Data Centar može da se implementira i u zasebnim prostorijama visoke raspoloživosti ili u sigurnim sobama i kontejnerima koji se mogu postaviti gde god je potrebno.

Open Compute Project za novu generaciju data centara

Premijeru na sajmu CeBIT imali su i 12V i 48V DC OCP rekovi kao i Open19 rek, koji su nastali kao odgovor na potrebu za uštedama u energiji i korisnom prostoru rekova. Oba sistema omogućavaju napajanje jednosmernom strujom u cilju veće energetske efikasnosti.

Rekovi su potpuno standardizovani, modularne konstrukcije, skalabilni i fleksibilni. Aktivne IT komponente ne moraju više da imaju svoje jedinice za napajanje, već se napajaju jednosmernom strujom (DC) iz centralnog ispravljača. Sabirnice za distribuciju integrisane su u same rekove ili se koriste specijalni kablovi.

Ovaj pristup omogućava značajno manju potrošnju energije i lakše hlađenje. Rittal‑ove visokoefikasne IT platforme uvode se u nove generacije data centara, jer umanjuju gubitke energije u toku konverzije i omogućavaju znatno smanjenje troškova klimatizacije.

(Objavljeno u PC#243)