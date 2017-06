Business Box – Integrisano poslovanje

Upravljanje proizvodnjom na ovaj način zahteva da se artikli (materijali i poluproizvodi) prate komadno, a ne samo količinski. To podrazumeva tačnu identifikaciju pojedinačnih komada kroz čitav tok materijala, od njegove nabavke i prijema od dobavljača, preko izdavanja na lansirani radni nalog do eventualnog povrata neiskorišćenog dela materijala u odgovarajući magacin. Komadno praćenje obezbeđuje i potpunu sledljivost proizvođačke serije zbog kasnijih analiza i utvrđivanja eventualnih nedostataka upotrebljenih materijala s njegovim proizvođačem ili dobavljačem.

Za UniDocs Business Box poslovne promene predstavljaju znatno širi skup od računovodstvenih, a svaka promena i dokument ulaze u poslovne analize i izveštaje, bez obzira na to da li su proknjiženi ili ne. Zbog toga, on predstavlja jedan od retkih sistema u kojima poslovne analize rade i u slučaju da se računovodstveni modul uopšte i ne koristi.

