RNIDS: S poljane na Web

Baveći se Internetom kao temom, posebno iz tehnološkog ugla, često umemo da ostanemo „slepi“ na njegove široke mogućnosti primene. Iako s lakoćom izgovorimo tezu da su na Internetu svi i da on jeste za svakoga, maltene da podrazumevamo da su u poslovnom smislu tu prisutne velike kompanije, kao i tehnološki brendovi.

Kad pomislimo na prodaju preko Interneta, vodimo se time da se tako nudi roba koja se transportuje lako i bezbedno, a da ona koja je kvarljivija ili osetljivija na uslove transporta ipak ide „negde drugde“. Tako da ponekad olako pomislimo da proizvođači iz domena poljoprivrede, odnosno proizvodnje i prodaje biljaka, voća, povrća i srodnih proizvoda, nemaju previše prostora na Web‑u.

Tradicionalni ili inovativno

Proizvodi poput voća i povrća, meda i cveća tradicionalno se kupuju na pijacama. Na to smo navikli i očekujemo da ćemo ih samo tamo i naći. Možemo da ih vidimo uživo, opipamo, pomirišemo, probamo… Ali navike se menjaju.

Firme imaju opciju da svoje proizvode prodaju na veliko kompanijama koje otkupljuju s više gazdinstava – što im je lakši način da zatvore ciklus, ali da manje zarade. Ukoliko žele da ostvare bolju zaradu, a posebno ako žele da izgrade sopstveni brend, ta opcija im nije interesantna. Tada mogu da idu na pijacu i prodaju – malo po malo, a od januara 2018. godine imaju i mogućnost da legalno prodaju na samom gazdinstvu.

A tu je i Internet. Sve što nas interesuje tražimo na njemu i skloni smo da se iznerviramo kad nečega tu nema. Sve više i kupujemo preko Interneta i ne postoji razlog zašto to ne bismo činili i sa proizvodima koje smo navikli da kupujemo na pijaci ili u zelenim odeljcima supermarketa. Da, prvi‑drugi put postoji nepoverenje da će proizvod koji tako poručimo biti svež kad stigne do nas. Da li će biti upakovan tako da stigne ceo. Sve su to legitimna pitanja koja se rešavaju praksom – kad se jednom uverimo da je sve u redu, nastavljamo da kupujemo na način koji nam je lakši.

Velika šansa

Ponuda malih proizvođača na domaćem internet prostoru nije velika. Postoji, ali je daleko od toga koliko poljoprivrednika u Srbiji ima i koliko različitih proizvoda stiže sa sela. Zato oni, koji su se na Web‑u već pojavili, imaju veliku šansu, baš kao i oni koji planiraju nastup na Mreži u skorije vreme. Šansa je tu, da se prostor zauzme na pravi način, dok je konkurencija neaktivna i slaba.

Za ovaj broj časopisa „PC“ pričali smo s tri proizvođača iz različitih delatnosti – uzgoj biljaka i cveća, uzgoj i prerada voća i povrća, te proizvodnja meda i proizvoda od meda. Želeli smo da saznamo jednu ključnu stvar – šta im je bio cilj prisustva baš na .RS domenu i šta im je to prisustvo donelo.

Zdravo produkt

„Zdravo produkt“ je porodična firma smeštena u živopisnom selu Riđica na krajnjem severu Vojvodine. Na svojoj plantaži gaje voće, prvenstveno jabuke, od 2005. godine, a 2012. godine su počeli i da se bave preradom. Tada su tržištu ponudili 100% prirodni ceđeni mutni sok od jabuka, a u međuvremenu su ponudu proširili i sokovima od drugog voća i povrća.

U samom startu, Goran Gardijan, osnivač i direktor „Zdravo produkta“, znao je da je poželjno da svoje proizvode, firmu i način proizvodnje predstavi putem Interneta. Zato je sajt firme pokrenuo i pre nego što je počeo sa radom pogon za preradu voća i povrća.

Po njegovim rečima, „to je bio najbrži i najjeftiniji način da se predstave javnosti“, a odmah su svoje mesto našli na .RS domenu koji je u to vreme već uveliko bio u upotrebi. Da se posedovanje sajta isplatilo potvrđuju podaci koje navodi gospodin Gardijan. Trenutno oko 15% prodaje vrše upravo preko sajta, što je i primarni način na koji fizička lica mogu doći do njihovih sokova vrhunskog kvaliteta.

Garden

Vrtni centar „Biosan“ bavi se proizvodnjom četinara, drveća, ukrasnog bilja i cveća od 1991. godine. Od prvih dana pružaju objedinjenu uslugu projektovanja i uređenja zelenih površina. Kako osnivač Dragan Sajić ističe, „Krojimo zelenilo po merama i željama“.

Sajt garden.rs pravi je veteran našeg Internet prostora. Pokrenut je 1997. godine, do sada je – sasvim očekivano – promenjeno više verzija, a aktuelna je lansirana pre nešto više od godinu dana. Sajt Garden je uvek bio „smešten“ na nacionalni domen, tako da u .RS prostoru živi otkako je to moguće, što kompaniji donosi vidljivost, posebno imajući u vidu da duže od 15 godina ne izlažu po sajmovima. Uz sajt, poseduju i bazu sa preko 8.000 primalaca mesečnog biltena „Cvetni magazin“.

Iako „Biosan“ ima razrađenu maloprodaju smeštenu na prometnoj saobraćajnici, prodaja putem sajta je nadmašila klasičnu još pre nekoliko godina. Gospodin Sajić ističe da se prodaja elektronskim putem u 2018. godini udvostručila!

Pčelarska farma Živković

Porodica Živković iz sela Biskuplje kod Velikog Gradišta bavila se pčelarstvom od 1947. do 1988. godine. Nakon pauze, porodična tradicija je nastavljena 2012. godine. Danas se pčelarska farma „Živković“ uspešno bavi proizvodnjom različitih vrsta meda i drugih pčelinjih proizvoda (propolis, matični mleč, raznovrsni preparati…).

Na Internet su „izašli“ pre oko pet godina, i odmah su svoju adresu zakupili u okviru .RS adresnog prostora. Osnovni cilj sajta, kako kaže Boban Živković, bio je predstavljanje proizvoda, odnosno njihova reklama. Zato je celokupna ponuda farme detaljno opisana. Kao dodatak, preko sajta je omogućena i prodaja. I u tom domenu sajt ispunjava svoju ulogu. Gospodin Živković navodi da je prodaja ovim putem „jako dobra“ u odnosu na druge načine dolaska da kupaca.

Zašto .RS domen

Lokacija – Internet pretraga je u solidnoj meri bazirana na geolociranju, pa sajt na lokalnom domenu i lokalnom jeziku ima veću šansu za bolje pozicioniranje.

– Internet pretraga je u solidnoj meri bazirana na geolociranju, pa sajt na lokalnom domenu i lokalnom jeziku ima veću šansu za bolje pozicioniranje. Dostupnost – Veća je šansa da je interesantan i zgodan pojam za naziv sajta dostupan u .RS prostoru nego u globalnom .COM prostoru.

– Veća je šansa da je interesantan i zgodan pojam za naziv sajta dostupan u .RS prostoru nego u globalnom .COM prostoru. Identitet – Registrovanjem svih potrebnih naziva .RS domena, štiti se naziv firme i/ili brendova, proizvoda i usluga, lokalno i globalno.

– Registrovanjem svih potrebnih naziva .RS domena, štiti se naziv firme i/ili brendova, proizvoda i usluga, lokalno i globalno. Bezbednost – Domeni u .RS prostoru su bezbedniji od većine drugih, jer su omogućena tri nivoa zaštite, što sprečava kriminalce da preuzmu kontrolu nad njima.

– Domeni u .RS prostoru su bezbedniji od većine drugih, jer su omogućena tri nivoa zaštite, što sprečava kriminalce da preuzmu kontrolu nad njima. Prepoznatljivost – Odabir nacionalnog domena na prvi pogled posetiocima govori iz koje države je firma, odnosno brend, odnosno kojem tržištu se obraća.

