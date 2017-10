Roboti dobijaju kožu koja će im omogućiti da osete

Ako postoji jedna prednost koju roboti mogu da imaju u odnosu na ljude to je što oni ne mogu da osete ono što dodiruju, što znači da hvatanje vrućih ili hladnih predmeta koji su previše topli ili hladni za naše gole šake, neće biti problem robotima. Međutim, to može biti i nedostatak, jer to znači da u medicinskom smislu, prilikom operacija, roboti mogu biti manje precizni od ljudi.

Međutim, to bi se ubrzo moglo promeniti zahvaljujući naporima inženjera sa Univerziteta u Vašingtonu i UCLA-a koji su razvili fleksibilnu “kožu” za robote, koja je zapravo fleksibilan senzor koji se može razvući preko bilo kog dela tela robota ili protetike koji može pomoći pri prenosu informacija kada je u pitanju hvatanje predmeta, kao što su trenje, vibracije i tako dalje. Prema rečima istraživača senzor je sposoban da imitira način na koji ljudski prst doživljava zatezanje, slično onom kako se vaša ruka oseća kada uhvatite ili držite predmet. Omogućavajući robotu da oseti ove nijanse, inženjeri veruju da će to pomoći poboljšanju sposobnosti robota da obavljaju zadatke koji zahtevaju suptilan dodir, kao na primer deaktiviranje bombe.

Prema rečima Jonathan-a Posner-a, profesora mašinstva i hemijskog inženjerstva sa Univerziteta u Vašingtonu, “Ako će robot deaktivirati improvizovani eksplozivni uređaj, mora da zna da li ruka klizi duž žice ili je vuče. Da bi držali medicinski instrument, potrebno je da znaju da li objekat klizi. Sve ovo zahteva sposobnost osećanja trenja, koju nijedna druga senzorska koža nije mogla.”

Izvor: Ubergizmo

