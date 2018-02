Rudarenje kriptovaluta kao neprijatelj astronomije

Aaron Parsons traga za prvim zvezdama koje su se u našem univerzumu formirale pre oko 13 milijardi godina, ali mu put otežava aktivnost koja je postala popularna u poslednje vreme: rudarenje kriptovaluta.

Pomama za kriptovalutama poput Ethereuma dovela je do nestašice grafičkih karti na tržištu, te astronomskih cena kada su GPU-ovi u pitanju, a bez kojih astronomi poput Parsonsa ne mogu da obavljaju svoj posao, budući da su im ovi neophodni za obradu velikih količina podataka. Parsons, čije je sedište na kalifornijskom univerzitetu Berkeley, radi sa radio-teleskopima, koji se sastoje iz velikog broja antena koje su tu da „uhvate“ radio talase koji putuju kosmosom. Podaci koji se prikupe na taj način zahtevaju obradu u realnom vremenu, a za šta je neophodan super-kompjuter koji kreira kosmičke mape na osnovu kojih bi Parsons trebalo da locira najranije zvezde, te na kraju razume kako je naš univerzum iz vrele plazme prešao u kosmos koji se sastoji iz galaksija i planeta.

Tako ovaj astronom trenutno pokušava da nadogradi svoj radio-teleskop Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA), a na uređaj sa 350 antena, ali je tokom prošle nedelje saznao da se cena GPU-ova koji su neophodni za nadogradnju udvostručila, te sa 500 došla na 1.000 dolara po jedinici. Do tog trenutka je o rudarenju kriptovaluta razmišljao kao o nekoj perifernoj aktivnosti koja se događa među određenom grupom ljudi, da bi shvatio da to i nije potpuno tačno, budući da direktno utiče na samu funkcionalnost teleskopa koji mu je neophodan da bi obavljao posao.

To za Parsonsa na kraju znači da će morati da se odluči za manji teleskop, koji je samim tim i slabiji, a koji neće detektovati slabije signale kao što bi veći teleskop to mogao. To će direktno uticati i na njegovu mogućnost da pogleda daleko u prošlost, te konačno odgovori na pitanja koja se tiču čitavog čovečanstva, a koja bi mogla da ponude objašnjenje o nastanku univerzuma, te tajnoj istoriji kosmosa, što na kraju ugrožava i potragu za tragovima vanzemaljskog života, a o čemu smo već pisali.

