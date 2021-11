SAD nudi vredne nagrade za informacije o vođama ransomware bande

Nakon nekoliko ozbiljnih ransomware napada koji su se desili na tlu SAD-a, ova država je rešila da još oštrije krene u borbu protiv ransomware bandi. Sada su ponudili nagrade u iznosu do 10 miliona dolara za bilo kakvu informaciju o koja će omogućiti identifikaciju ili lociranje osoba koje su na vodećim pozicijama u DarkSide ransomware kriminalnoj grupi. Pored toga, nude i do 5 miliona dolara za informacije koje će dovesti do hapšenja ili osude osoba, u bilo kojoj državi, koja je učestvovala u ransomware napadima DarkSide bande.

Inače, DarkSide grupa je odgovorna za veliki incident koji se dogodio u Colonial Pipeline Company, u maju 2021. godine, zbog kojeg je bio privremeno zatvoren naftovod kroz koji se isporučuje 45 procenata goriva za istočnu obalu SAD-a.

Finansijska nagrada je deo Transnational Organized Crime Reward programa kroz koji je State Department do sada isplatio 135 miliona dolara od 1986. godine.

Da podsetimo, US Cyber Command je nedavno uspešno ugasila operacije REvil ransomware grupe, dok je Europol prošle nedelje uhapsio ukrajinsku grupu koja stoji iza MegaCortex, Dharma i LockerGoga ransomware-a.

Izvor: ZDNet

