Sagledajte širu sliku uz nove kompaktne, širokougaone Canon RF objektive

Canon Europe lansirao je dva nova RF objektiva punog formata i pristupačnih cena, modela RF 24mm F1.8 MACRO IS STM i RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. RF 24mm F1.8 MACRO IS STM je lagani prajm objektiv svetline f/1,8, koji ima žižnu daljinu od 24 mm, dok je RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM ultraširokougaoni zum objektiv koji pokriva opseg žižnih daljina od 15-30 mm.

Nastavljajući s proširivanjem RF serije objektiva, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM i RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM imaju istu naprednu optičku tehnologiju i superiorno rukovanje radi oštrih, visokokvalitetnih slika, čak i prilikom snimanja u pokretu. Kao svestrani objektivi, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM i RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM pogodni su za različite žanrove fotografije i vlogovanje, čime korisnicima omogućavaju da oslobode svoju kreativnost i da instiktivno beleže svaki snimak.

Predstavljamo RF 24mm F1.8 MACRO IS STM; Oštar, lagan, širok

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM kompaktan je i svestran širokougaoni 24-milimetarski prajm objektiv, napravljen zahvaljujući inteligentnom dizajnu Canon-ovog RF nosača objektiva. Kao brz, svetao objektiv sa stabilizovanom slikom, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM ističe se u scenarijima sa niskim svetlom zahvaljujući maksimalnom otvoru blende od f/1,8 i kružnom dizajnu sa 9 listića blende. Time se takođe stvara prelepo umekšana pozadina, zbog koje se subjekt oštro ističe na slici. Kada se koristi na aparatu koji ima APS-C senzor, ovaj objektiv takođe pruža efektivnu žižnu daljinu sličnu 35-milimetarskoj.

Zahvaljujući težini od samo 270 g i STM motoru zupčaničkog tipa koji omogućava brzo i tiho fokusiranje u malim dimenzijama, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM savršen je za fotografe koji snimaju putovanja i pejzaže, a žele da snimaju u pokretu. Uz minimalnu razdaljinu fokusa od 14 cm (uvećanje od 0,5x), ovaj objektiv nudi ogroman kreativni potencijal, omogućavajući fotografima i vlogerima da fokusiraju izuzetno blizu subjektu, dok istovremeno mogu da snime i šire okruženje oko njega.

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM pruža vrhunske optičke performanse i unapređeno rukovanje. Zbog toga što je opremljen prilagodljivim prstenom za kontrolu objektiva (Lens Control Ring), fotografi mogu jednostavno da fino podešavaju ISO, otvor blende i da se prebacuju između AF režima. Uz namenski prsten za fokusiranje, ovaj model takođe pruža veću kontrolu tokom ručnog fokusiranja. Kada se koristi na kompatibilnim aparatima, prikazuju se informacije objektiva da bi se omogućila još veća pomoć pri fokusiranju. Sa 11 elemenata u 9 grupa, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM koristi super spectra premaz radi sprečavanja pojave duhova (ghosting) i odblesaka (flare), kako bi se svaki put dobile visokokvalitetne slike. Pružajući izuzetno glatke i mirne fotografije i video zapise, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM koristi optički stabilizator slike od 5 koraka koji se povećava na 6,5 koraka IS-a kada se koristi uz telo aparata iz EOS R serije sa stabilizatorom slike u telu.

Proširite vidike uz ultraširoki RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

Pružajući fleksibilnost raspona popularnih žižnih daljina, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM može da se pohvali neverovatnom žižnom daljinom od 15–30 mm koja je savršena za snimanje putovanja, pejzaža ili vlogova. To znači da uz ovaj ultraširokougaoni objektiv fotografi i vlogeri mogu više da pokriju svakim snimkom, kako bi uhvatili pun kontekst i razmeru subjekata, poput zgrada i zadivljujućih prirodnih pejzaža. RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM ima optički stabilizator slike od 5,5 koraka koji omogućava duža vremena zatvarača prilikom snimanja iz ruke i glatke video snimke. Kada ga koriste uz telo EOS R sistema koje ima stabilizator slike u telu, korisnici mogu da postignu do neverovatnih 7 koraka radi stabilnih fotografija i video snimaka bez podrhtavanja. Savršen za snimanje u pokretu, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM težak je svega 390 g i pruža kompaktan, robustan dizajn. Zahvaljujući STM motoru za fokus sa vodećim vijkom, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM može brzo da se fokusira na subjekte koji se brzo kreću. Ovaj izuzetno tih STM motor takođe je pogodan za snimanje video zapisa, čime vlogeri i stvaraoci sadržaja dobijaju alatke za snimanje poput profesionalaca.

Kao svestran objektiv, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM takođe ima izvanredne makro mogućnosti. Fotografi mogu da eksperimentišu s ručnim fokusom kako bi otkrili svet izbliza i sa neverovatnim detaljima, zahvaljujući uvećanju ovog objektiva od 0,52x[1]. Novi optički dizajn objektiva RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM sadrži asferične i precizno oblikovane elemente i premaze sočiva, radi beleženja svakog detalja. Kombinovani prsten za fokus i kontrolu objektiva omogućava korisnicima da upravljaju postavkama bez skidanja pogleda sa scene ili subjekta.

Napredna tehnologija za više kreativne slobode

Nadograđujući sofisticirani dizajn RF serije, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM i RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM imaju naprednu tehnologiju sočiva u laganoj i lako prenosivoj veličini, za snimanje izuzetno oštrih snimaka bilo gde. Zahvaljujući širokom uglu i brzom otvoru blende, koji fotografima omogućavaju da snimaju fotografije i video zapise visokog kvaliteta, čak i pri slabom osvetljenju, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM savršen je izbor za one koji žele da istražuju svet oko sebe kroz kvalitet objektiva sa fiksnom žižnom daljinom. Za one koji žele više kreativne slobode, ultraširoki opseg zuma i sposobnost bližeg fokusiranja modela RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM znači da korisnici mogu da upere svoj objektiv na sve, od prostranih pejzaža do sitnih detalja.

Da biste saznali više o objektivima RF 24mm F1.8 MACRO IS STM i RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM pratite linkove:

https://www.canon.rs/lenses/rf-24mm-f1-8-macro-is-stm/

https://www.canon.rs/lenses/rf-15-30mm-f4-5-6-3-is-stm/

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM – ključne karakteristike:

Kompaktan 24-milimetarski prajm objektiv

Veliki otvor blende od f/1,8 sa 9 listića

Optički stabilizator slike od 5 koraka (CIPA standardi)

Kombinovani stabilizator slike od 6,5 koraka uz odabrana EOS R tela (CIPA standardi)

Kompaktan i lagan, težine samo 270 g

STM motor zupčaničkog tipa

Minimalna razdaljina fokusa od 14 cm sa uvećanjem od 0,5x

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM – ključne karakteristike:

Ultraširokougaoni zum objektiv koji pruža žižni opseg od 15-30 mm

Optički stabilizator slike od 5,5 koraka (CIPA standardi)

Kombinovani stabilizator slike od 7 koraka uz odabrana EOS R tela (CIPA standardi)

Lagani objektiv od 390 g

STM motor sa vodećim vijkom

Maksimalno uvećanje od 0,52x

