Sajam automobila u Beogradu: Stižu nova moderna vozila

Ovogodišnji Međunarodni salon automobila i Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme “Motopassion”, počinju 22. marta i trajaće čak deset dana – do 31. marta.

Na sajmu automobila u Beogradu biće predstavljeni svi vidovi drumskog saobraćaja, automobilske i prateće industrije, lakih dostavnih vozila i garažno-servisne opreme, ali i adekvatna ponuda pratećih usluga banaka, lizing kompanija i osiguravajućih društava.

Sajam automobila donosi mnošto premijera

Ovogodišnji Salon automobila 2019. obogatiće 35 automobilskih brendova. Od tog broja, 26 brendova je prijavilo čak 48 premijera, a 15 brendova je prijavilo dodatnih 32 noviteta ili redizajna. U sektoru lakih motornih vozila na sajmu će se pojaviti 11 brendova. Na “Motopassionu” će mesto naći čak 36 brendova, a 23 brenda su prijavila čak 50 premijera.

Prema podacima Srpskе asocijacijе uvoznika vozila i delova, u Srbiji je tokom 2018. godine prodato sedam odsto više novih automobila nego 2017. To se posebno odnosi na laka komercijalna vozila, čiji je rast, zbog specifičnih uslova finansiranja prodaje, u nekim segmentima doslovno eksplodirao. U celini, radi se o prvom ozbiljnijem rastu automobilskog tržišta u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, čime je dostignut donedavno nedostižan broj od preko 25.000 putničkih i oko 5.550 lakih komercijalnih vozila. Kupce je našlo i oko 2.000 luksuznih vozila, a među njima i značajan broj onih skupljih od 200.000 evra.

Sajamski popusti za kupovinu novih vozila

Većina uvoznika i distributera se opredelila za nuđenje sajamskih poputa ne samo tokom nego i znatno pre sajma. Takve povoljnosti su oročene i završetkom sajma, a neki prodavci su izričito naglašavali da su povoljnije predsajamske ponude ujedno i sajamske, kao i da tokom sajma neće biti dodatnih. Očigledno je procenjeno da je u aktuelnim tržišnim okolnostima ovakav princip stimulisanja prodaje, koji nije ograničen trajanjem sajma, povoljniji i za prodavce i za potencijalne kupce.

To nikoga od njih nije sprečilo da u širem nego ranije predsajamskom periodu ponudi obilje pogodnosti za kupovinu u raznim formatima – za gotovinu, na kredit, na lizing, uz sajamske bonuse, privilegovane kamate ili bez njih itd. Najčešće i uz značajnu dozu “personalizacije” uslova finansiranja. Kupcima je, sa druge strane, važno da benefita od sajamske kupovine ima i da nisu male.

Sajam automobila će imati radno vreme od 10 do 20 časova, a poslednjeg dana od 10 do 19 časova. Pojedinačna ulaznica koštaće 400 dinara, grupna 300, grupna za za učenike i studente 200, a ulaznica za “Family Day” (za roditelje sa decom do 16 godina) 800 dinara. Parking u krugu sajma plaća se 150 dinara po satu.

