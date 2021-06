Samo ove nedelje popusti i pokloni za kupce Motorola telefona

Svi zainteresovani za kupovinu novog telefona bez ugovora kod operatora sada imaju priliku da kupe neki od Motorola smartfona po sniženim cenama. Tokom posebnog Festivala mobilnih telefona u svim Gigatron prodavnicama, od 7. do 13 juna, mogu se pronaći Motorola telefoni po sniženim cenama. Pored nižih cena, kupce očekuju zanimljivi pokloni, ali i kupovina telefona na rate.

Motorola nedelja

U okviru Motorola nedelje, cena Edge i Edge plus modela snižena je na 44.999, odnosno 79.999 rsd, dok se Motorola G 5G i G 5G Plus mogu kupiti sa popustom koji ide i do 8.000 rsd. Uz kupovinu određenih Motorola telefona na poklon se dobijaju i Motorola Pulse Max slušalice.

Napravljen za brzinu, snagu i ultimativno 5G iskustvo, Motorola edge+ opremljen je Qualcomm Snapdragon 865 procesorom, kako bi vam pružio najbrže performanse, 25 odsto brže u poređenju sa prethodnim generacijama, i gotovo trenutno reagovanje kada su u pitanju surfovanje internetom, gledanje videa ili igranje igrica. 12GB Micron DDR5 memorija stara se da telefon radi savršeno glatko sa 30 odsto povećanim maksimalnim internet protokom i smanjenom potrošnjom baterije, kako biste u potpunosti iskoristili sve prednosti koje donosi 5G.

Novi Endless Edge displej obmotava se gotovo 90 stepeni oko obe strane telefona i donosi dijagonalu od 6.7 inča kako bi stvorio iskustvo za pamćenje prilikom gledanja filmova i serija.

Za sve koji su zainteresovani da pređu na vrhunski 5G telefon po još pristupačnijoj ceni, Motorola edge nudi neverovatne performanse, kameru i zabavu. Dobijate identičan 6.7-inčni Endless Edge displej i audio iskustvo kao i sa modelom Motorola edge+. Ovaj telefon takođe dolazi sa moćnim sub-6 GHz 5G performansama, Qualcomm Snapdragon 765 mobilnom platformom, masivnom 4500 mAh baterijom i svestranim sistemom sa tri kamere koji sadrži 64MP glavni objektiv, 16MP ultra-široki objektiv sa Micro Visionom i 8MP telefoto senzor.

Kompletne specifikacije, cenu i ponudu telefona tokom Motorola nedelje možete pogledati ovde.

Podelite s prijateljima

Tweet