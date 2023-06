Samo za starije od 18: Nove besplatne igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to theHunter: Call of the Wild i Idle Champions of the Forgotten Realms. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 29. juna, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

theHunter: Call of the Wild igračima nudi iskustvo lova, a tako da na kraju niko nije povređen. U pitanju je serija simulacija koje su napravili developeri iz Expansive Worlds, a prva igra s naslovom theHunter: Classic je izašla još u aprilu 2009. godine. Call of the Wild je iz 2017, a ima odlične ocene, što znači da bi mogla da posluži kao bezazlena zamena za lov.

Igra Idle Champions of the Forgotten Realms je i inače besplatna, a radi se o strategiji u Dungeons & Dragons maniru. Ujedinjuje već poznate junake iz popularne igre, te ih šalje u novu avanturu. Odlična je za početnike, a dopada se i onima koji su upoznati sa sličnim svetovima.

Ljubitelji šuma, ali i oni koji vole magične priče, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – theHunter: Call of the Wild inače košta oko 18 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet