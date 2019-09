Samsung Anytime Servis za besprekornu uslugu tokom celog dana

Samsung je predstavio novu uslugu na domaćem tržištu, koju će ceniti svi kojima je bitan kvalitet servisa, kao i sopstveno dragoceno vreme. Korisnici više više neće morati da uzimaju slobodan dan ili da jure kući s posla kako bi dočekali servisera koji će popraviti neispravnu mašinu ili frižider. Da se ne bi dešavalo da serviseri ne rade baš onda kada su vam najpotrebniji, dovoljno je da pozovu Samsung pozivni centar i zatraže termin koji najviše odgovara njihovim potebama.

Anytime Servis je usluga kompanije Samsung Electronics koja je korisnicima u Srbiji dostupna svakog radnog dana od 17 do 21 i vikendom od 10 do 18 časova. Pokriva servisiranje čitavog asortimana kućnih aparata kompanije Samsung (frižidere, mašine za pranje i sušenje veša, kombinovane veš mašine, ugradne mikrotalasne pećnice, te ostale ugradne uređaje). Anytime servis trajaće do 31. oktobra.

Ovo je jedna u nizu akcija kojom kompanija proslavlja veoma važan jubilej – pedesetogodišnjicu svog postojanja u svetu tehnologije. U skladu sa tim, Samsung će pored iznenađenja u vidu promocija, korisnike na domaćem tržištu svake nedelje obradovati i vrhunskim servisnim akcijama. Samsung je i ovim putem pokazao da se konstantno trudi da poboljša i olakša svakodnevni život svojih korisnika, dizajnirajući sve prilagodljivija rešenja u skladu sa njihovim različitim potrebama.

Tačan termin dolaska servisera ugovara se isključivo između Ovlašćenog servisa i korisnika, a poslednji termin za izlazak na teren je u 20 časova. Uz to, korisnik može da rezerviše posetu servisera tokom vikenda najkasnije petkom do 14 časova. Za više informacija o akciji, pozovite Samsung pozivni centar na broj 011 321 6899 ili posetite ovu stranicu!