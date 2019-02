Samsung će ponuditi rezervacije za Samsung Galaxy S10 telefone

Ostalo je manje od nedelju dana do zvaničnog predstavljanja Samsung Galaxy S10 telefona. Prema najavama iz kompanije početak prodaje biće 8. marta, a u periodu od 21. februara do 7. marta zainteresovani će moći da rezervišu svoj primerak (za sada samo u SAD-u). Pominje se i da će korisnici koji žele da izvrše upgrade i zamenu starih telefona, moći da dobiju popust do 550 dolara.

Samsung još uvek nije objavio sve detalje o novom telefonu, ali dosta toga se već zna. Trebalo bi da na raspolaganju budu tri verzije – standardna S10, jeftinija, S10e i skuplja S10+. Postoje i glasine o specijalnoj 5G varijanti, mada ona najverovatnije neće biti predstavljena u isto vreme kad i ova tri pomenuta modela. Sve verzije će biti zasnovane na Snapdragon 855 čipsetu, imaće ekrane sa rupom (punch hole) za kameru, skenere otiska prsta skrivene ispod ekrana i WiFi 6. Bar neki od pomenutih modela imaće višestruke zadnje kamere i obrnuto punjenje, a pominje se čak i limitirana verzija sa keramičkim leđima, 12 GB RAM-a i 1 TB prostora za podatke.

Ovakav potez je verovatno iznuđen, jer kao i većina konkurenata, Samsung je na svojoj koži osetio teške ekonomske uslove i prezasićenost tržišta, koje više ne žuri da po svaku cenu promeni trenutni telefon. Da bi S10 „pogurao“ prodaju mora da bude veliki hit, a ponuda da se rezerviše pre početka prodaje mogla bi da pomogne u ostvarenju tog cilja.

Izvor: Engadget

