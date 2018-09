Samsung i Google sarađuju na RCS porukama za Android

Google i Samsung rade zajedno kako bi učinili slanje poruka na Androidu sličnije Apple-ovim iMessages. U sredu, kompanije su najavile da su postale partneri u donošenju Rich Communication Services (RCS) na Android telefone.

RCS poruke donose nove funkcije standardnoj SMS poruci. Sa RCS-om možete raditi stvari poput slanja poruka preko WiFi-a, možete da vidite kada neko kuca poruku, kreirate grupne razgovore i šaljete slike i video zapise visoke rezolucije. Nekoliko ovih funkcija već je dostupno na iPhone-u preko iMessages, ali sada će stići i na Android telefone sa RCS-om.

Samsung kaže da će ovu funkciju doneti na sledeće telefone, počevši od Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus. Samsung takođe kaže da će RCS doći do Galaxy S9, S9 Plus, Note 8, Note 9 i određenim Galaxy A i Galaxy J uređajima koji rade na Android 9.0 ili novijoj verziji operativnog sistema. Novi Samsung Galaxy telefoni će takođe imati RCS podršku, u zavisnosti od bežičnog operatera. Samsung se posvetio RCS porukama u prošlosti, međutim ova nova objava daje više informacija kao što je koji će telefoni dobiti.

Google takođe donosi RCS podršku na svoju Android Messages platformu, tako da Android telefoni koji pokreću Google-ov standardni klijent za razmenu poruka (poput Pixel i Moto telefona) trebali bi u budućnosti da dobiju nove funkcije razmene poruka.

Izvor: CNET

Podelite s prijateljima

Tweet