Samsung najavio Snapdragon zasnovane Galaxy Book Go laptopove

Samsung je predstavio dva nova Windows laptopa koje pokreću Arm procesori. Galaxy Book Go i Galaxy Book Go 5G zasnovani su na Qualcomm snapdragon čipovima.

Galaxy Book Go je jeftiniji model, a pokreće ga Snapdragon 7c Gen 2 procesor koji je Qualcomm predstavio prošlog meseca. Bez obzira što je u pitanju Snapdragon čip sa integrisanim LTE modemom, Galaxy Book Go u osnovnoj varijanti nudi samo Wi-Fi konektivnost, dok je LTE funkcionalnost koja se dodatno plaća. Galaxy Book Go 5G koristi moćniji Snapdragon 8cx Gen 2 procesor, a kao što mu i ime ukazuje, dolazi sa 5G podrškom.

Ostale karakteristike su veoma slične, da ne kažemo identične. Računari dolaze u varijantama sa 4 GB ili 8 GB RAM-a, kao i sa 64 GB ili 128 GB eUFS storidža. Poseduju ekran od 14 inča, sa 1080p rezolucijom, dva USB-C i jedan USB-a port, izlaz za slušalice, 720p kameru i microSD slot. Debljina laptopa je 14.9 mm, a masa im je 1.38 kg. Takođe, oba modela su prošla MIL-STD-810G testove koji garantuju čvrstinu i otpornost uređaja.

Cena zavisi od modela i odabrane hardverske varijante, a kreće se od 349 dolara. Oba modela će se u prodaji naći od 10. juna.

